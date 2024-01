Torino-Napoli, Juan Jesus recupera ma si ferma Ostigard

Juan Jesus rientra, Leo Ostigard non ci sarà. È un Napoli comunque incerottato quello che parte questo pomeriggio per Torino e che domani affronterà la squadra di Juric. L'ultimo azzurro a alzare bandiera bianca è Leo Ostigard: il centrale difensivo del Napoli stamattina non si è allenato per una gastroenterite insieme con i compagni.

Walter Mazzarri avrà dunque a disposizione appena due centrali di difesa, con Juan Jesus recuperato che farà coppia con Rrahmani a Torino. Oltre al rientro di Politano delle scorse ore, l'allenatore toscano può registrare le convocazioni di Gaetano e Zanoli, i due azzurri che questa mattina hanno lavorato in gruppo e saranno dunque a disposizione.