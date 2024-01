Jens Cajuste torna titolare (o almeno dovrebbe) domani pomeriggio. Ma le alternative nella terra di mezzo sono praticamente inesistenti per Mazzarri che sperava di tornare a Torino in ben altre condizioni. Lo svedese avrà licenza di sganciarsi in avanti. Cercava un’occasione così: la sua esperienza nel Napoli è stata finora al di sotto delle attese. E il primo ad essere deluso è proprio lui.

APPROFONDIMENTI Mazzarri: «Vinceremo tante partite, vedrete» Juan Jesus recupera ma si ferma Ostigard Osimhen nel ritiro della Nigeria: «Ora andiamo a vincere»

Un ambientamento complicato, il ruolo di riserva che non avrà gradito: l’assenza di Anguissa lo rilancia nel bel mezzo di un ciclo terribile. Cajuste dovrà solo rispondere presente.