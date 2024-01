Torino-Napoli 3-0, Juric punta l'Europa: «Dobbiamo essere ambiziosi»

Ivan Juric fa lo sgambetto al Napoli e si prende una vittoria importantissima per un Torino che ora sembra volare in classifica: «La vittoria più bella? Ne abbiamo vinte tante, in questa c’è stata anche l’espulsione che ci ha favorito. Dovevamo alzare il livello di conduzione: anche a Firenze avevamo dominato in larghi tratti e non l’avevao vinta» ha spiegato a fine partita «Oggi ci è andata bene perché siamo riusciti a sbloccarla. La squadra deve continuare così, credendo nei propri mezzi».

E ora? «Dobbiamo essere ambiziosi: stiamo facendo belle partite, alcune le abbiamo perse immeritatamente.

Ora siamo vicini al Napoli, alla Lazio, alla Roma, perciò dobbiamo puntare al massimo senza accontentarci», ha spiegato Juric a Dazn.

«Stiamo giocando con due punte, abbiamo trovato nuove soluzioni e ci divertiamo. Le due punte si integrano bene e siamo più pericolosi di prima. Vogliamo continuare così. Adesso pensiamo subito al Genoa, è una squadra tosta e con spirito incredibile. Il mercato? Il presidente è sempre con noi, è un tifoso più che un presidente, conosce bene la squadra. Non gli farò alcuna richiesta».