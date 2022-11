La Francia, già qualificata agli ottavi, cercherà di chiudere a punteggio pieno il gruppo D. Avversario del giorno, la Tunisia di Jalel Khadri ultima nel girone ad un punto assieme alla Danimarca impegnata in contemporanea (calcio d'inizio alle ore 16:00) contro l'Australia (seconda a tre punti). I transalpini non hanno mai perso nei quattro precedenti (2V, 2N) disputati contro i tunisini; questa sarà la prima sfida tra le due squadre da maggio 2010. La Francia ha vinto le ultime sei partite ai Mondiali: è la sua serie più lunga di successi consecutivi nella competizione; soltanto l'Italia (sette, tra il 1934 e il 1938) e il Brasile (11, tra il 2002 e il 2006) hanno registrato più vittorie di fila in Coppa del Mondo. Curiosità: la prossima sarà la 142ª presenza di Hugo Lloris con la Francia che eguaglierà così Lilian Thuram come giocatore con più apparizioni. Record al momento rimandato: tra i pali c'è Mandanda

Le formazioni ufficiali:

TUNISIA (3-4-2-1): Dahmen; Ghandri, Talbi, Meriah; Kechrida, Skhiri, Laidouni, Maaloul; Slimane, Ben Romdhane; Khazri. Ct. Kadri

FRANCIA (4-3-3): Mandanda; Disasi, Varane, Konaté, Camavinga; Fofana, Tchouameni, Veretout; Guendouzi, Kolo Muani, Coman. Ct. Deschamps

Dove vedere Tunisia Francia

Calcio d'inizio alle ore 16:00, l'evento sarà trasmesso in diretta in chiaro su Rai 1, in streaming su RaiPlay. Diretta testuale su ilmessaggero.it