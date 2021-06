Più di metà Paese ieri sera era davanti alla televisione per guardare la prima partita dell'Italia di Mancini agli Europei 2021. A raccontarlo sono i dati degli ascolti tv: 12 milioni e 749mila spettatori totali con il 50,7% di share hanno seguito la gara con la Turchia su Rai 1. Un successo che non considera una fetta di tifosi che hanno visto sì l'esordio degli azzurri ma sul canale satellitare di Sky ma anche quelli che si sono riversati nelle piazze di Roma davanti ai maxischermi adibiti per l'occasione. E se la nazionale dovesse continuare ad andare avanti nella competizione, i dati sono destinati a crescere.

Allo stadio Olimpico invece erano presenti circa 15mila spettatori, il 25% della capienza totale. Di questi circa duemila turchi. La prossima partita è in programma mercoledì 16 alle 21 contro la Svizzera.