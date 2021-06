Vince senza brillare il Portogallo all'esordio di Euro 2020, con un 3 a 0 che mette al tappetto l'Ungheria. Il muro magiaro tiene per più di 80 minuti, ma l'uno due decisivo arriva tra l'85' e l'87', quando prima Guerreiro insacca in rete trovando una deviazione fortunata che spiazza Gulacsi, e poi Ronaldo realizza un rigore solare concesso da Chakir. Al 92' Ronaldo chiude il match mettendo in rete il 3 a 0 che sa di troppo punitivo per la nazionale ungherese.

Il Portogallo vola in testa alla classifica del Girone F soffrendo e non poco, ma non delude le aspettative di un girone di fuoco, che alle 21 vedrà sfilare la Francia nel match clou della prima giornata di torneo contro la Germania.

Festa a Budapest, tutto esaurito alla Puskas Arena per Ungheria-Portogallo. I tifosi sono senza mascherina4