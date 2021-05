Villarreal-Manchester United 1-0 diretta: alla fine del primo tempo decide la rete di Gerard Moreno

Al momento è decisivo Gerard Moreno, col gol che alla mezz'ora sblocca la finale di Europa League. In spaccata, l'attaccante di Emery, batte De Gea. La squadra di Solskjaer ha subito il colpo. E non riesce a trovare spazi. Gli spagnoli, soprattutto dopo il vantaggio, sono compatti nella propria metà campo.

📸 Gerard Moreno puts Villarreal in front against Manchester United ⚽️#UELfinal pic.twitter.com/Y5HaTMRq17 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 26, 2021

47'pt Finisce il primo tempo. Al momento decide la rete di Gerard Moreno.

46'pt Greenwood sempre a destra attacca e mette forte in mezzo. Albiol è ben posizionato dentro l'area e tocca, con un po' di fortuna, verso Rulli.

45'pt Ci saranno 2 minuti di recupero.

45'pt Giocata meravigliosa di Rashford a destra, col tacco se ne va e arriva sul fondo. Ma poi mette male in mezzo. E il Villarreal respinge.

43'pt Bacca, l'elemento piàù avanzato nel Villarreal, è sulla trequarti della propria metà campo. Insieme a Gerard Moreno cerca di andare in pressing sui centrocampisti dello United. La truppa di Solskjaer non trova sbocchi.

40'pt Prova in qualche modo ad alleggerire la pressione la squadra di Emery, appoggiandosi su Bacca e Moreno.

38'pt Ancora più chiuso adesso il Villarreal, che è praticamente tutto nei pressi della propria area di rigore. Per il Manchester United sarà durissima riuscire a trovare degli spazi.

36'pt Inserimento di McTominay, che attacca lo spazio lasciato libero da Cavani. Arriva al limite dell'area lo scozzese che cerca la conclusione col destro. Pallone altissimo.

33'pt Ha sicuramente subito il colpo il Manchester United, anche perché è arrivato in maniera inaspettata. La squadra di Solskjaer non sembra in leggera difficoltà. Gioca sì, ma non si rende mai pericolosa.

30'pt GOL VILLARREAL: Passa la squadra di Emery. Sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla trequarti, Parejo pesca Gerard Moreno sul secondo palo che in spaccata, col destro, batte De Gea. Settimo gol in Europa League per l'attaccante spagnolo.

26'pt Dalla trequarti Pogba prova a trovare Bruno Fernandes, ma la sfera è troppo lunga. Rulli blocca in presa alta.

23'pt Giocata d'alta scuola di Bacca, di rabona, mette in mezzo per Pau Torres che colpisce di testa. Sfera alta sopra la traversa di De Gea.

22'pt Conclusione di Pino, classe 2002, col destro. McTominay s'immola e di testa spedisce in angolo.

20'pt Shaw si ritrova il pallone sui piedi dopo il cross di Wan-Bissaka. L'esterno mette in mezzo rasoterra e potente. Nessuno del Manchester è pronto a mettere il piede per colpire.

18'pt Ancora problemi per Foyth, che perde sangue dal naso, ed è costretto ad uscire dal campo per farsi medicare. Spagnoli in 10 uomini.

16'pt E' uno schema quello del Villarreal, che libera Trigueros sul secondo palo. Arriva in corsa e cerca di colpire al volo, ma è scoordinato e manda in curva.

15'pt Pedraza attacca a sinistra e mette in mezzo. C'è il primo corner anche per il Villarreal.

11'pt Momento di difficoltà per la squadra spagnola. Pogba pesca Greenwood che arriva sul fondo e mete in mezzo. Primo angolo della partita. Che però non porta a nulla per la squadra di Solskjaer.

9'pt Rimane a terra Foyth, colpito da Pogba, in maniera involontaria, alla testa. Problemi al naso per il calciatore del Villarreal, che perde sangue dal naso. Ma non dovrebbero esserci problemi per il ritorno in campo.

7'pt Recupero palla alto del Manchester, che libera McTominay alla conclusione dal limite. Destro fuori di poco del centrocampista dei Red Devils.

6'pt La manovra si chiude con il cross di Shaw, attaccato da Cavani sul primo palo che però non riesce a controllare.

5'pt Lunga azione dello United, che muove da destra a sinistra il pallone e viceversa. Rintanata la squadra di Emery in questo momento. Compatta nella propria metà campo.

2'pt Pressing alto del Manchester United. Il Villarreal gioca, ma non ha spazi. E la pressione dei Red Devils è forte.

1'pt Iniziata la finale. Primo pallone che lo muove la squadra di Solskjaer.

Squadre in campo. Tra poco inizia il penultimo atto della stagione.

Emery per la storia. Solskjaer per il primo trofeo internazionale. Villarreal e Manchester United si affrontano nella finale di Europa League a Danzica. Il tecnico spagnolo, dopo i 3 trionfi con il Siviglia, guida il sottomarino giallo per conquistare questa Coppa per l'ennesima volta. Non sarà facile, anche se fino al momento ha dimostrato di essere lo specialista indiscusso. Sotto gli occhi di Ferguson invece, l'allenatore norvegese ha il compito, da favorito della serata, di regalare ai Red Devils il trofeo già conquistato nel 2017 con Mourinho in panchina. Arbitra il francese Turpin.

FORMAZIONI UFFICIALI

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Pedraza, Albiol, Torres, Foyth; Trigueros, Parejo, Capoue, Pino; Bacca, Gerard Moreno.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Bailly, Shaw; McTominay, Pogba; Grenwood, Bruno Fernardes, Rashford; Cavani.

ARBITRO: Turpin.