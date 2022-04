Aggressione all'arbitro in Prima Categoria: maxi squalifiche ad atleti della Gregoriana

Una domenica di inferno quella trascorsa dall’arbitro designato a dirigere la gara Gregoriana-Atletico Faiano, valida per la ventiquattresima giornata nel girone F di Prima Categoria campana. Aggredito, insultato e vergognosamente attinto da sputi da tesserati della Gregoriana, il direttore di gara ha dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso dell’ospedale di Nocera Inferiore prima di rientrare a casa.

La scintilla è scattata al 25’ del primo tempo. Un calciatore del club di San Gregorio Magno, in seguito all’interruzione del gioco, ha iniziato a rivolgere frasi ingiuriose all’indirizzo della giacchetta nera, che lo ha immediatamente espulso.

Il cartellino rosso ha scatenato la violenta reazione del calciatore, che ha afferrato violentemente per un orecchio l’arbitro, che non è inizialmente riuscito a liberarsi. Uno dei compagni di squadra è riuscito ad allontanare l’atleta espulso, che ha peraltro reiterato le minacce e gli insulti al direttore di gara.

Quest’ultimo nel frattempo è stato accerchiato da altri calciatori della Gregoriana e uno di questi lo ha colpito con un pugno all’addome. In stato confusionale e in preda al dolore, l’arbitro non è riuscito a identificare il secondo aggressore, accasciandosi a terra e finendo anche vittime di sputi da parte degli stessi tesserati della Gregoriana.

Solo il portiere della squadra di San Gregorio Magno è riuscito a strappare via l’arbitro dalla morsa dei compagni, poco prima dell’intervento dei Carabinieri che hanno accompagnato il malcapitato direttore di gara negli spogliatoi.

La logica conseguenza dei fatti è stata la sospensione definitiva della partita, comunicata ai capitani delle due squadre in campo. A completare la pessima giornata di sport, sono arrivati anche gli insulti che un altro tesserato della Gregoriana, in distinta come assistente di parte, ha rivolto al direttore di gara mentre questi raggiungeva la sua auto per andare via dallo stadio.

Il giudice sportivo territoriale ha immediatamente fatto scattare pesantissime sanzioni. Il primo aggressore dell’arbitro è stato squalificato fino al 13 ottobre 2024. Stando al codice di giustizia sportiva, non essendo stato riconosciuto dall’arbitro l’autore del violento pugno in seguito subito, il giudice ha squalificato il capitano della Gregoriana fino al 13 aprile 2024. Due invece le settimane di inibizione per l’assistente di parte.