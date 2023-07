Agropoli spera nel ripescaggio in D, entro domani è necessaria la fidejussione

L'Agropoli dopo aver visto svanire la possibilità di approdare in serie D attraverso il campo avendo perso la finale nazionale playoff con il Gallipoli, torna a sperare di rientrare nel massimo torneo dei dilettanti attraverso il ripescaggio, ipotesi che negli ultimi giorni ha sempre preso più piede, anche alla luce delle tante defezioni che si annunciano e il club tirrenico in buona posizione spera di riacciuffare la D.

Ma la situazione non appare così semplice anche perchè i tempi sono ristretti e tutta la documentazione deve essere presentata entro domani presso il Dipartimento Interregionale, compresa la fidejussione che al momento non si riesce a trovare dopo la decisione dei giorni scorsi del patron Carmelo Infante, di lasciare dopo due anni il club per motivi di salute.

In casa Agropoli sono ore febbrili con il presidente Nicola Volpe, che va a caccia della garanzia necessaria per poter concorrere al ripescaggio.

Le attenzioni sono rivolte all'ex presidente Domenico Cerruti, che oltre a garantire un congruo contributo dovrebbe accollarsi anche la fidejusssione. Ancora un giorno e sapremo se l'Agropoli potrà ritrovare la serie D.