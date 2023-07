Sporting Sala Consilina arriva la conferma anche per l'U.19 Santiago Teramo

Ancora una conferma dal gruppo under 19 per lo Sporting Sala Consilina al suo esordio in serie A. Il club dei cugini Detta, ha rinnovato il rapporto con Santiago Teramo, l’accordo lega il giovane calcettista ai colori gialloverdi fino al giugno 2024.

Giunto nel Vallo di Diano, la scorsa stagione il giovane laterale 20 anni, si è già messo in mostra in prima squadra con gli spezzoni giocati nel finale della passata stagione, una significativa esperienza che sicuramente gli permetterà di crescere ancor di più, data anche la sua giovane età.

Dopo l’annata in Under 19 per il ragazzo arriva la possibilità di fare il salto di qualità a tempo pieno sul massimo palcoscenico del futsal italiano.

Santiago Teramo, quando militava nella Roma C5 era finito nel giro della nazionale U.19. Subito dopo la riconferma il promettente laterale ha espresso la sua soddisfazione sulla pagina social del club gialloverde: “Sono molto contento di rinnovare con lo Sporting Sala Consilina, ringrazio la società e il mister per avermi dato un posto in squadra e per aver creduto in me. È una prima volta assoluta per me in questa categoria, ma farò del mio meglio per aiutare la squadra a raggiungere i traguardi che merita”, le parole del numero 71 dei dragoni valdianesi.