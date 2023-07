Feldi Eboli, domani il sorteggio del main round di Champions

Domani alle 14.00 a Nyon è in programma il sorteggio dell'edizione 2023-24 di Champions League di futsal. Grande interesse in casa Feldi Eboli, dopo lo storico esordio della scorsa stagione con le volpi brave a raggiungere l'Elite Round.

La squadra di patron Di Domenico entrerà nella competizione a partire dal Main Round, saltando dunque il turno preliminare in programma nell'ultima settimana di agosto. La Feldi sarà inserita nel path B che comprende squadre che non occupano i primissimi posti del ranking Uefa. L'obiettivo è quello di provare a ripetere il cammino della scorsa stagione, magari anche a migliorarlo.

«Arriviamo all’appuntamento con un anno in più di esperienza europea alle spalle - ha affermato il presidente delle volpi - e soprattutto con il tricolore sul petto, una responsabilità in più per fare una grande stagione. Non vediamo l’ora di conoscere i nostri avversari. Per me sarà un onore essere a Nyon a rappresentare il mio club e la mia città».