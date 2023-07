Napoli Futsal, Fulvio Colini è il nuovo allenatore

La migliore scelta possibile. Luglio inizia con i fuochi d’artificio per il Napoli Futsal, che annuncia il nuovo allenatore. All’ombra del Vesuvio arriva lo Special One, il tecnico più titolato di sempre. Parla da solo il suo pesante palmares: 7 scudetti, altrettante Coppe Italia, 9 Supercoppe, e una Uefa Futsal Cup.

Miglior allenatore al mondo nel 2011,è stato insignito dellaper ben tre volte. Dovunque sia andato, ha sempre portato i suoi atleti alla vittoria.

«Ho scelto il numero 1», dichiara orgoglioso Serafino Perugino. «Non ho avuto esitazioni nel momento in cui si è creata l’occasione», osserva il presidente azzurro. «Colini è un allenatore vincente, che ho sempre seguito e stimato», assicura il patron partenopeo. «Ringrazio mister Colini per aver accettato questa sfida». Ed ora via al mercato in entrata e in uscita. «Siamo allineati a costruire una squadra da battaglia, saremo competitivi come sempre, lo dobbiamo ai nostri tifosi. Forza Napoli», conclude Perugino.

Unico in Italia. «Vengo a Napoli con molta soddisfazione e con l’intento di fare il massimo per la società azzurra e per i tifosi tutti, in una piazza ambiziosa», afferma il coach romano classe 1957.

Inizia una nuova era. Carisma e trofei, da replicare possibilmente nell’urbe di Partenope. Tante le attese, molte le speranze. Augusta, Lazio, nel 2001 il primo scudetto alla Roma RCB, Nepi, Perugia. Il triplete con Montesilvano, poi Luparense, Kaos, Pescara, Pesaro. Record e successi. «Benvenuto mister».