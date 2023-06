Sporting Sala Consilina, preso il laterale-pivot Cutrignelli ex Olimpus Roma

Ancora un importante innesto per lo Sporting Sala Consilina dei cugini Antonio e Giuseppe Detta, che si assicura le prestazioni del forte laterale-pivot Nicola Cutrignelli. Il calcettista ha firmato per la società gialloverde per la stagione 2023/24.

Approdato dal Manfredonia all’Olimpus Roma, il laterale ha vissuto l’ultima stagione di Serie A da protagonista con i colori biancoblù, arrivando a disputare la finale scudetto con la Feldi Eboli, vinta dalla squadra salernitana. Cutrignell,i si presenta a Sala Consilina da vice campione d’Italia. Le prestazioni offerte sul parquet gli sono valse diverse convocazioni in Nazionale. Il 31enne Cutrignelli, aggiunge grande esperienza e personalità al gruppo guidato dal tecnico Fabio Oliva.

Dopo la firma nella sede del club gialloverde l'esperto atleta ha rilasciato alla pagina social dello Sporting Sala Consilina le sue prime impressioni sulla scelta fatta di sposare la causa gialloverde: “Per me è una scommessa, sono sicuro che questa squadra farà benissimo in campionato. Ho deciso di venire qui a Sala Consilina perchè c’è un progetto importante, una società seria, una squadra giovane e penso sia la piazza giusta per me.

Ho parlato con l’allenatore e il presidente che mi hanno fatto sentire tutta la loro stima e darò tutto in campo per ricambiare la loro fiducia. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Ai tifosi gialloverdi dico che ci divertiremo tanto insieme”. Cutrignelli ha scelto il numero della maglia sarà: il 77.