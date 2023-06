Real San Giuseppe, Massa lascia: «Costretto a gettare la spugna»

Cala il sipario sul Real San Giuseppe. L'annuncio del presidente Antonio Massa sui canali social ufficiali del club ha rappresentato un fulmine a ciel sereno. «Il nuovo Daspo ricevuto ingiustamente - ha evidenziato il massimo dirigente - mi costringe a gettare la spugna. Era già un trauma non poter seguire la squadra in panchina, figuriamoci doverla seguire da casa».

Massa ha sottolineato di essere praticamente cresciuto insieme alla squadra: «Avevo ventitré anni quando partecipavamo al primo campionato.

Più crescevo, più il Real saliva di categoria. Non assaggiare l'adrenalina del parquet mi ha portato a questa decisione».

Da anni la formazione di San Giuseppe Vesuviano aveva scelto il PalaCoscioni di Nocera Inferiore come quartier generale, in mancanza di una struttura sportiva nella città all'ombra del vulcano. «Sono consapevole che questa decisione comporterà un vuoto nel paese di San Giuseppe Vesuviano, per tutti i nostri grandi tifosi che in queste settimane mi hanno sostenuto e mi chiedevano di non mollare. Vi ringrazio dal profondo del cuore. Ho lottato tanto per raggiungere questi traguardi, non giocando mai nella nostra città, non avendo mai una struttura a disposizione. Non ho mai avuto la vicinanza delle istituzioni politiche; non voglio entrare in polemica, parlo solo di dati di fatto».

Termina dunque l'avventura del Real nel panorama nazionale del calcio a 5, dopo una lunga scalata dalla Serie D alla Serie A, culminata quest'anno con la vittoria della Coppa Italia, prima volta in assoluto per un club campano.