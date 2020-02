Nuovi sviluppi nell'intricata vicenda Battipagliese. Nella giornata di ieri i tesserati bianconeri hanno diffuso un comunicato, nel quale si sono detti disposti ad andare avanti in autogestione, ma solo in caso di dimissioni in blocco dell'intero entourage dirigenziale.



In risposta, la società ha diramato ieri una convocazione ufficiale per un allenamento fissato per il primo pomeriggio di oggi. In campo, però, non è sceso nessuno. I calciatori hanno avuto un confronto col presidente Mario Pumpo, che è di fatto passato al contrattacco rispetto alla proposta avanzata ieri dai tesserati: «Metto a disposizione dei calciatori tremila euro a partita fino al termine del campionato, ma Cerminara non sarà più l'allenatore della Battipagliese».



La società ha infatti deciso di dare il benservito al tecnico ex Castel San Giorgio, al quale peraltro non è stata fatta alcuna comunicazione ufficiale - né verbale né scritta - nemmeno al termine della riunione di questo pomeriggio. Il massimo dirigente ha lasciato 24 ore di tempo agli atleti bianconeri per decidere in proposito, ma già da oggi i calciatori hanno chiaramente fatto intendere che senza mister Cerminara non scenderanno più in campo per il prosieguo del torneo.



Gli stessi atleti si sono anche chiesti come mai, se fosse vera la disponibilità delle somme promesse oggi dal presidente, non siano state pagate già in questi giorni le spettanze arretrate. Ad ogni modo, visto il muro contro muro emerso anche oggi, per il prossimo turno in trasferta contro il Buccino Volcei, la Battipagliese dovrebbe scendere in campo ancora una volta con una formazione giovanile, che sia Juniores o squadra Allievi. © RIPRODUZIONE RISERVATA