La parola al campo. «Dobbiamo misurarci con le insidie da trasferta. Gli ostacoli vanno superati in un campionato lungo ed equilibrato». Le azzurre allenate da Giuseppe Marino si preparano alla gara esterna con il Cittadella, fiduciose di ben figurare e con l’intenzione non velata di cogliere l’intera posta in palio. Dopo tre gare consecutive a Casamarciano, tra campionato e Coppa Italia, il Napoli Femminile in Veneto per affrontare Lady Granata di Fabiana Comin, che insegue ad una sola lunghezza di distacco dalle tartarughine.



A distanza di un mese e mezzo dall’esordio vincente in serie B a Cesena, capitan Emanuela Schioppo e compagne pronte a battagliare domani a partire dalle ore 14.30, nella sfida in programma per la quarta giornata. Assenti l’attaccante Giuseppina Moraca, che sta recuperando dall’infortunio al ginocchio, e il difensore Paola Di Marino, reduce da un problema alla caviglia rimediato domenica scorsa contro la Lazio.



«Questa gara capita in un momento importante della stagione. Abbiamo preparato bene la partita, siamo concentrati e sappiamo che non sarà facile. Ci mancano due punti ma alla fine sono convinto che le squadre più costanti saranno quelle che centreranno l’obiettivo finale», dichiara il tecnico Giuseppe Marino alla vigilia. Passato Halloween, le tartarughine del presidente Lello Carlino proveranno a realizzare un vero scherzetto, ovvero il colpaccio esterno.









