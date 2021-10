Supercoppa medici calcio a Pozzuoli: finale tra Napoli e Trinacria Palermo

Le squadre di Napoli e Trinacria Palermo si sfideranno per la settima supercoppa messa in palio dalla Asd Nazionale Medici Calcio. La gara è in programma domenica 17 ottobre alle ore 10 sul campo Schianarena di Pozzuoli. La manifestazione è organizzata dalla Asd presieduta dal dottore Giovanni Borrelli, che è anche responsabile della squadra di Napoli, in collaborazione con l'Acsi. Si tratta della finale 2020 che non si è potuta svolgere a causa dell'emergenza sanitaria. Le attività della Asd Nazionale Medici Calcio sono comunque riprese da alcuni mesi con lo svolgimento a Siracusa del campionato nazionale 2021, la Final Eight della Coppa Italia 2020 che ha visto prevalere appunto Trinacria Palermo guidata dal dottore Teo Guzzetta, il quadrangolare Salento Cup vinto da Taranto mentre a fine mese analoga manifestazione si terrà ad Avellino con Cosenza e Napoli.

I siciliani di Trinacria nella recente finale di Coppa Italia a Cascia hanno battuto i campioni d'Italia in carica del Cosenza coordinati dal dottore Antonio Caputo per 2-0. Per Trinacria si tratta del secondo successo di fila: anche nel 2019 in finale aveva battuto Cosenza per 2-1 dopo i tempi supplementari. Napoli invece approda alla finale di Supercoppa grazie al tricolore conquistato a Gallipoli nel 2020 a spese dei padroni di casa del Lecce di Mimmo Rocco, sconfitti per 3-2.