Coppa della Divisione di futsal: in campo i club campani di A e B

La Divisione Calcio a 5 ha ufficializzato calendario e tabellone della Coppa della Divisione 2022-23, manifestazione che prevede la partecipazione di tutte le compagini di Serie A, Serie A2 e Serie B.

La formula prevede che al primo turno prendano parte le società di categoria inferiore. I club di Serie B sono stati suddivisi in trentotto abbinamenti e dieci gironi triangolari. In campo per la Campania ci saranno Casagiove, Virtus Libera Forio, Junior Domitia, Napoli Barrese, Leoni Futsal Acerra e Alma Salerno.

Casagiove affronterà al primo turno lo Sporting Venafro per la gara 26; Virtus Libera Forio e Junior Domitia giocheranno la gara 27. Le restanti tre si sfideranno nel triangolare 9. Nel secondo turno entreranno in gioco le società di Serie A2. L’Ap Calcio a 5 Aversa attende la vincente di gara 20 tra Real Terracina e Città di Anzio. Derby in programma per il Benevento 5 che affronterà la vincente di gara 27, così come per lo Sporting Sala Consilina che attende la vincente del triangolare 9.

Ai trentaduesimi di finale accederanno le quarantotto società vincenti al secondo turno e le sedici formazioni di Serie A, tra le quali ci saranno ovviamente Feldi Eboli, Napoli C5, Real San Giuseppe e Sandro Abate Avellino. Qui di seguito le date della manifestazione.

PRIMO TURNO

10 settembre: abbinamenti gara unica e prima giornata triangolari

17 settembre: seconda giornata triangolari

24 settembre: terza giornata triangolari

DATE SECONDO TURNO

17 settembre: gare con le vincenti degli abbinamenti

5 ottobre: gare con le vincenti dei triangolari

TRENTADUESIMI DI FINALE

12 ottobre

SEDICESIMI DI FINALE

26 ottobre

OTTAVI DI FINALE

16 novembre

QUARTI DI FINALE

30 novembre

SEMIFINALI

7 dicembre

La finale sarà disputata in campo neutro rispetto alle sedi delle due formazioni partecipanti. Data e sede saranno comunicate in seguito dalla Divisione Calcio a 5.