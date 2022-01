Coppa Italia Dilettanti, ultimo atto: finale Virtus Campania-San Marzano

Saranno Virtus Campania Ponticelli e San Marzano a giocare la finale di Coppa Italia di Eccellenza intitolata da quest'anno alla memoria di Angelo Zeoli. Il 5 febbraio prossimo le due formazioni si ritroveranno per contendersi il trofeo regionale, che darà accesso poi alla fase nazionale contro le vincenti provenienti dalle altre regioni. Sarà il Romeo Menti di Castellammare di Stabia a ospitare la finalissima, con fischio d'inizio alle ore 16.

Entrambe le semifinali di ritorno si sono risolte ai calci di rigore. La Virtus Campania ha eliminato l'Ischia, dopo un doppio pareggio: 1-1 all'andata e 0-0 sull'isola. Il San Marzano ha invece ha avuto la meglio nel doppio confronto con la Scafatese: 0-2 in gara 1 a Scafati, stesso risultato nella gara di ritorno.

La formazione napoletana non potrà contare sull'apporto in panchina del tecnico Stefano Liquidato: oggi infatti la Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale gli ha comminato una squalifica di 4 mesi per un presunto illecito commesso nella stagione 2019-20 quando il trainer guidava il San Tommaso nel girone I di Serie D.

Una curiosità riguarda la Virtus Campania. In Federazione è registrata con denominazione e matricola della Virtus Volla, squadra che detiene attualmente il record di vittorie in Coppa Italia di Eccellenza Campania. Tre le finali raggiunte e altrettanti i successi, ottenuti nelle stagioni 2007-08, 2013-14 e 2014-15 rispettivamente contro Battipagliese, Virtus Scafatese e Scafatese.