Ultimo aggiornamento: 11:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Offese e insulti su Fb. Ilcalcio licenzia il giocatoreE a nulla sono servite le scuse del calciatore e la spiegazione: «E' stato mio fratello gemello». I commenti offensivi suerano contro i nuovi provvedimenti anti-Covid che ilsi appresta ad adottare e contro un giudice onorario del Tribunale di Pescara, avvocato in pensione e fotografo alle partite di calcio. E hanno dato corso a un duro e inedito provvedimento della dirigenza del, che milita nel campionato diha chiuso con effetto immediato ogni rapporto con il calciatore Illiano, centrocampista di origini napoletane, autore del post sulla pagina Facebook di un sito di informazione locale.comunica la società in una nota sul suo sito ufficiale - Il nostro è un progetto che guarda ben oltre il campo: la nostra società vuole e deve essere unCerti comportamenti sono assolutamente inammissibili eal riguardo del danno d'immagine procurato». Il giocatore rossonero si è giustificato affermando che gli improperi, apparsi sulla pagina Fb del sito di informazione Videocittà di Lanciano,che sarebbe entrato sul social attraverso il suo account. «– spiega Illiano – e lo ha fatto ovviamente in mia assenza e senza il mio consenso. Mi scuso umilmente con la società e con l'avvocato Rapino, per il suo comportamento inappropriato. Non voglio pagare io le conseguenze; mi trovo più che bene con questa società».Ma il Lanciano 1920 pare irremovibile: «Presa visione delle espressioni incresciose e degli insulti rivolti dal proprio tesserato Antonio Illiano sotto un post della pagina Facebook di una famosa testata locale, si scusa innanzitutto con il signorvittima delle ingiustificate ingiurie, e con la redazione di Videocittà, testata che ha dovuto assistere ed essere coinvolta in questo imbarazzante episodio».L'avvocato Rapino commenta: «Ne prendo atto e le accetto. Ma l'episodio mi è dispiaciuto perché sta diventando usuale che qualsiasi commento si faccia su Fb ti insultano.ma d'ora in avanti le querele le farò per altri, perché non se ne può più di insulti. Quanto al provvedimento adottato, esso riguarda esclusivamente il Lanciano 1920; è un problema tra lui e la società».