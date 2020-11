Cambia il calciomercato per il campionati sotto l'egida della Lega Nazionale Dilettanti, dalla Serie D alla Terza Categoria. La Federcalcio ha infatti ufficializzato l'estensione dei termini per i trasferimenti.

La finestra invernale per i trasferimenti tra club appartenenti alla Lnd potrà avvenire dal 1° dicembre alle 19 di venerdì 26 febbraio 2021. Entro lo stesso termine temporale le società dilettantistiche potranno formalizzare il tesseramento di calciatori professionisti che hanno risolto i rispettivi contratti nei "pro". E ancora entro venerdì 26 febbraio è possibile la firma di atleti provenienti da federazione estera.

Una lunga proroga riguarda anche le liste di svincolo suppletive, fino alla scorsa stagione limitate alle prime due settimane del mese di dicembre. Da questa stagione si potranno presentare dal 1° dicembre prossimo al 7 gennaio 2021. Ovviamente, i calciatori inseriti in queste liste potranno essere tesserati da un'altra società a partire da venerdì 8 gennaio.

Questa modifica dei termini segue un'altra variazione inerente i trasferimenti, approvata a fine giugno scorso. In via transitoria per la stagione corrente, è stato infatti consentito il tesseramento di un calciatore per tre club diversi in una sola stagione, con possibilità di giocare gare ufficiali con tutti e tre i club. Fino alla scorsa annata i calciatori potevano tesserarsi per più di due società, ma potevano giocare partite ufficiali per un massimo di due club nella stessa stagione sportiva.

