Eccellenza, certe 8 retrocessioni su 12: le new entry dal torneo di Promozione

Ruotano le sliding doors nel campionato di Eccellenza. Il massimo torneo regionale ha finora stabilito otto retrocessioni sulle dodici previste verso il torneo di Promozione.

Nel girone A salutano la categoria la Vis Ariano, la Forza e Coraggio e l'Ottaviano. Il club vesuviano non giocherà il playout perché ha chiuso la regular season con ben 17 punti di distacco dalla nona classificata. Nel girone B retrocedono la Nuova Napoli Nord (con il record negativo di zero punti), il Barano e la Neapolis; anche per quest'ultima l'ampio distacco dalla nona (10 punti) ha sancito la retrocessione diretta. Il quadro si completa nel girone C con le retrocessioni di Virtus Cilento e Calpazio.

Le altre quattro retrocessioni saranno stabilite attraverso la disputa dei playout, su gara unica in casa della meglio piazzata in classifica. Nel girone A, l'Eclanese sarà ospite del Saviano, condannato ai playout da un peggiore score negli scontri diretti con la Virtus Campania. Nel girone B l'unico spareggio sarà quello tra Real Forio e Sant'Antonio Abate.

Nel girone C si giocheranno invece Faiano-Salernum e Alfaterna-Castel San Giorgio. Per definire la griglia, c'è stato bisogno di stilare la classifica avulsa tra Costa d'Amalfi, Faiano e Alfaterna, che hanno chiuso a quota 30. Nelle sfide incrociate, il club costiero ha totalizzato 7 punti, i picentini 6 e i nocerini 2, sancendo la salvezza diretta per la Costa d'Amalfi e gli spareggi per le altre due compagini.

Si è chiusa intanto oggi anche la stagione regolare del campionato di Promozione, che ha sancito il salto diretto in Eccellenza di cinque squadre: Villa Literno nel girone A, Giovani Carotenuto Mugnano nel girone B, SC Ercolanese nel girone C, Massa Lubrense nel girone D e Giffoni Sei Casali nel girone E.