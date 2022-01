Eccellenza, la Coppa Italia non slitta: semifinaliste a riposo il 23 gennaio

La Coppa Italia di Eccellenza proseguirà secondo le date rifissate a inizio 2022. La Lnd Campania ha disposto le date definitive per il doppio confronto che darà accesso all'ultimo atto del trofeo intitolato alla memoria del “prof” Angelo Zeoli.

I match di andata Virtus Campania-Ischia e Scafatese-San Marzano si disputeranno mercoledì 19 gennaio prossimo. Il ritorno, a campi invertiti, è in programma mercoledì 26 gennaio. La finale, in gara unica e in sede ancora da stabilire, sarà disputata invece domenica 6 febbraio.

Il Comitato Regionale ha disposto che le quattro semifinaliste riposeranno nel weekend del 22 e 23 gennaio, in cui è prevista la ripresa del campionato di Eccellenza. In tal senso, dunque, saranno quattro le partite che non si disputeranno nel penultimo fine settimana di questo mese: Virtus Campania-Eclanese Città di Avellino (girone A), Ercolanese-Ischia (girone B), Faiano-San Marzano e Virtus Cilento-Scafatese (girone C).

Le due semifinaliste eliminate recupereranno il 6 febbraio il loro match. Da decidere in seguito, infine, la data in cui si disputeranno i recuperi delle gare di campionato che vedranno impegnate le finaliste di Coppa Italia.