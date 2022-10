Feldi Eboli, domani in palio la fase élite: Caponigro e Samperi, «Abbiamo fiducia»

Meno di ventiquattro ore al match decisivo per accedere alla fase élite di Champions League. La Feldi Eboli scalda i motori per la gara contro il Kauno Zalgiris, formazione che ospita i match del girone in cui sono inserite le volpi di patron Di Domenico.

Avversario doppio dunque per i ragazzi di Samperi, in campo e sugli spalti, per provare a regalarsi un altro sogno. Alle 18 di domani è n programma la sfida che decreterà la prima classificata del girone. La formula della Champions League prevede per il primo turno due tabelloni, uno formato dalle teste di serie, l'altro da formazioni di seconda fascia tra cui appunto Eboli. In questi gironi passerà il turno solo la prima classificata.

Quindi alla Feldi non basteranno le due grandi prestazioni contro i finlandesi del Kampuksen e i lettoni del Petro-w. Occorrerà un'altra grande partita per aver ragione dei padroni di casa e approdare alla fase élite, che vedrà in campo quindi tutte le migliori squadre d'Europa.

Vincenzo Caponigro, idolo di casa Feldi, s'è detto entusiasta per il suo primo gol in Champions, «ma adesso non vediamo l'ora di giocare questa partita decisiva. Ci aspettiamo una gara difficile anche sul piano tattico, ma noi dovremo essere bravi a sbloccarla subito per continuare a fare quanto abbiamo fatto contro Kampuksen e Petrow».

Gli fa eco il tecnico Salvo Samperi, che parla di una Feldi ormai «sicura di sé. Nelle prime due gare ha acquisito ulteriore consapevolezza nei propri mezzi, quindi ci presentiamo con tanta fiducia alla partita decisiva per il passaggio del turno. Il Kauno Zalgiris sarà un avversario difficile, con un roster abbastanza lungo e completo. Ma noi ce la vogliamo giocare così come abbiamo fatto nelle prime due partite. Per farlo dobbiamo mettere in campo la nostra identità e mantenere sempre un'intensità alta».