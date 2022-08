Feldi Eboli, ecco i numeri di maglia: prima amichevole fissata a settembre

La Feldi Eboli ha reso noti i numeri di maglia scelti dagli atleti per la stagione 2022-23. Il roster rossoblu sarà composto da quindici atleti, tra i quali i tre portieri: Dalcin ha scelto la numero 3, Glielmi la numero 12 e Pasculli, che sarà anche allenatore dei colleghi di reparto, indosserà la numero 19. Qui di seguito l'elenco completo:

2 Pieri

3 Dalcin (p)

5 Venancio

6 Vavà

7 Caponigro

8 Scigliano

9 Pesk

11 Calderolli

12 Glielmi (p)

13 Lucas

14 Fantecele

19 Pasculli (p)

22 Luizinho

23 Baroni

77 Selucio

Intanto la società ha organizzato la prima amichevole ufficiale per il prossimo 10 settembre. Al PalaSele di Eboli in programma una matinée - fischio d'inizio alle 11.30 - con l'ambizioso Benevento 5, squadra di Serie A2 che quest'anno ha affidato la panchina al giovane Lorenzo Nitti, ex tecnico del CMB Matera in Serie A.