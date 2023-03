Frasi sessiste contro l'assistente: preparatore cacciato dall'Agropoli

Una maxi-squalifica di dieci giornate nel girone B di Eccellenza. Il Giudice Sportivo l'ha comminata a Giuseppe Rocco Lamberti, tesserato come preparatore dei portieri dell'Agropoli ma che nel corso delle gare ufficiali figura in distinta con vice del tecnico Carmine Turco. I fatti si riferiscono all'ultima gara interna disputata nello scorso weekend dai cilentani contro il Carotenuto Mugnano.

Secondo il dispositivo, Lamberti «dopo ripetute lamentele, si alzava ed andava verso l'uscita dal terreno di gioco urlando contro la terna e rivolgendo al primo assistente arbitrale una frase discriminatoria che comporta una offesa e/o denigrazione per motivo di sesso».

Il bersaglio della frase sessista è stata Carmela De Rosa, assistente della sezione di Napoli che dovrebbe essere tra gli ufficiali di gara candidati alla promozione alla Can di Serie D nella prossima stagione. La dirigenza dell'Agropoli ha preso 24 ore di tempo per valutare la situazione e nella prima serata di oggi ha reso noto di aver sollevato dall'incarico Lamberti «per giustificato motivo. Il provvedimento si è reso necessario a seguito della pesante squalifica a cui è stato sottoposto dal giudice sportivo. L'US Agropoli 1921 condanna con fermezza questi comportamenti che oltre a essere lesivi per i diritti della persona e soprattutto delle donne, danneggiano l'immagine centenaria della società».

La dirigenza cilentana ha anche rivolto le proprie scuse all'assistente, augurandole anche di raggiungere importanti traguardi sportivi.