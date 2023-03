Napoli United, 3-0 al Saviano, prima vittoria dopo l'addio di Maradona

Torna a vincere il Napoli United, che si impone (3-0) sul campo del Saviano.

Una vittoria importante, che arriva al culmine di una settimana segnata dalle dimissioni di Diego Maradona junior. I "leoni" dettano subito legge e in appena due minuti vanno in vantaggio grazie al gol di Arario.

Il primo tempo è un monologo degli ospiti: squadra molto offensiva e gioco impostato con lanci lunghi alla ricerca degli attaccanti. Nella ripresa il Napoli United dilaga. In avvio angolo di Ciranna battuto dalla destra per la testa di Akrapovic che la mette sul secondo palo per lo 0-2. In doppio vantaggio i multietnici, guidati in panchina da Varriale, dilagano con Gioielli che sfrutta un assist di Renelus.