Enigma risolto. Il nuovo allenatore del Napoli femminile è Alessandro Pistolesi, che guiderà la squadra fino al termine della stagione. Classe 1961, vanta nel suo palmares la prima storica promozione dell’Empoli in serie A, il prezioso riconoscimento della panchina d’argento, conferito dall'Aiac, e due semifinali di Coppa Italia conquistate con le toscane.

Esperienza longeva nel calcio femminile iniziata nel lontano 1984 con il G.S. La Piazza, divenuto prima Valdarno e Castelfranco, poi l’attuale Empoli. Dal 2016 Pistolesi ha allenato le calciatrici empolesi fino alla scorsa stagione in massima serie (attualmente al quarto posto a 17 punti) ed ora succede a Giuseppe Marino («Fatal Verona») sulla panchina azzurra. Compito non particolarmente agevole: scalare posizioni e abbandonare in fretta il fondo della classifica quanto richiesto espressamente dalla società partenopea.

A Napoli Pistolesi arriva insieme al suo vice Giacomo Dani. Lo staff a disposizione del nuovo tecnico sarà completato dal preparatore atletico Euro Baracchi, da quello dei portieri Arturo Tudisco e dal collaboratore Francesco Persico, già alle dipendenze del club presieduto da Lello Carlino.

Tempo favorevole per lavorare. Campionato fermo per l'incombente pausa natalizia. Riprenderà il 17 gennaio 2021 con la trasferta a Roma, la prima del nuovo anno e l’ultima del girone di andata. Intanto mercoledì 16 dicembre inizia ufficialmente l’avventura di Pistolesi all’ombra del Vesuvio con capitan Paola Di Marino e compagne. Allenamento conoscitivo e cronoprogramma da elaborare. La salvezza non può aspettare.

