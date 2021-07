Nuovo colpo del Real San Giuseppe: arriva Ercolessi, recordman «azzurro»

Un altro “pezzo da novanta” nel roster del Real San Giuseppe per la stagione 2021-2022. Il club del presidente Antonio Massa ha perfezionato il tesseramento di Marco Ercolessi. Sarà la terza stagione di fila in Campania per il 36enne atleta di Abano Terme, reduce dalle esperienze degli ultimi anni con Feldi Eboli e Sandro Abate Avellino.

In carriera vanta il record di presenze con la Nazionale Italiana di calcio a 5, con circa 140 “gettoni” in maglia azzurra. Titolarissimo della formazione irpina, nella scorsa annata Ercolessi ha chiuso con 6 reti all'attivo. Un elemento di indiscusso valore va dunque a impreziosire il roster del Real San Giuseppe, che conferma di voler recitare un ruolo di primo piano nel campionato di Serie A 2021-2022.