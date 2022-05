Ordine dei commercialisti di Napoli, final four per lo scudetto all'Arechi

Dal 2 al 4 giugno la squadra di calcio dell’ordine dei commercialisti di Napoli proverà a riconquistare lo scudetto di categoria nel final tour che si disputerà a Salerno allo stadio Arechi. La compagine partenopea sfiderà in semifinale, per la prima volta nella storia della competizione, la squadra dei colleghi di Bergamo. In caso di vittoria poi affronterà in finale la vincente tra Bari e Palermo.

I commercialisti napoletani, guidati anche quest’anno da mister Alberto Arbitrio, hanno prima eliminato agli ottavi la squadra di Vallo della Lucania e poi sconfitto, dopo un combattutissimo turno di andata e ritorno ai quarti, gli storici rivali del Benevento. La squadra, anche quest’anno supportata dallo sponsor Ranocchi Napoli, è un bel mix di esperienza e gioventù, e mai come quest’anno mira dichiaratamente al bersaglio grosso.