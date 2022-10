San Giuseppe-Sandro Abate 7-2: Real agli ottavi di Coppa Divisione

Il Real San Giuseppe batte 7-2 la Sandro Abate Avellino e accede agli ottavi di finale di Coppa della Divisione. Sul parquet del PalaCoscioni di Nocera Inferiore i ragazzi di coach Scarpitti rompono gli equilibri grazie a una maggiore concretezza sotto porta nel primo tempo.

Un Dian Luka in forma smagliante cala il tris personale all'8', al 17' e a 7 secondi dall'intervallo. Sul fronte opposto gli irpini non fanno da vittima sacrificale, ma trovano di fronte la consueta reattività dell'estremo gialloblu Bellobuono, recriminando pure su una traversa colpita da Gui sul parziale di 2-0.

L'inizio ripresa è un monologo del Real, con Parisi che prova in qualunque modo ad arginare la vena offensiva dei padroni di casa, ma ci riesce solo parzialmente. Patias due volte e ancora Dian Luka portano il parziale sul 7-0 al 7' della seconda frazione di gioco.

Da qui a Sandro Abate gioca praticamente il resto della gara col portiere di movimento. Trova il gol della bandiera con Alex, ex di turno, su calcio di rigore concesso per tocco di braccio di Duarte in area gialloblu. Poi lo stesso capitano del Real si fa perdonare realizzando la settima rete praticamente dalla linea di fondo, sfruttando il cambio del portiere di movimento fatto troppo a rilento dagli ospiti.

Al 10' Gui trova la seconda rete per la Sandro Abate, poi per il resto del match il San Giuseppe controlla senza affanni, sfiorando anche altre marcature da lunga distanza a porta sguarnita. Agli ottavi - in programma il 16 novembre - la squadra di coach Scarpitti affronterà la vincente della gara Ecocity Genzano-Napoli.