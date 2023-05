San Marzano ko in finale di Coppa: Romano, «stagione straordinaria»

Sfuma in finale il sogno triplete per il San Marzano. La squadra di Franco Fabiano è stata infatti sconfitta ieri nella finale di Coppa Italia Dilettanti nazionale dal Cast Brescia. Punteggio finale di 1-0 per i lombardi, con rete decisiva di Giangaspero poco dopo la mezz'ora della ripresa. Un gol che ha spezzato il sostanziale equilibrio del match disputato allo stadio Gino Bozzi di Firenze sotto un'incessante pioggia.

A fine gara, il San Marzano ha comunque raccolto l'applauso dei circa 600 sostenitori al seguito della squadra, che chiude un ciclo di ben 50 partite ufficiali disputate tra campionato, coppa regionale e Coppa Italia nazionale.

Il presidente Felice Romano ha sottolineato che, «nonostante la sconfitta in campo, San Marzano sul Sarno e il San Marzano Calcio hanno comunque vinto».

Il massimo dirigente ha tenuto a ringraziare tifoseria, staff dirigenziale e squadra per aver stravinto il campionato di Eccellenza girone B, letteralmente dominato da capitan Lettieri e compagni. Un campionato storico per la formazione dell'Agro, che nella prossima stagione giocherà per la prima volta in Serie D.

«Siamo già pronti a tuffarci nella nuova annata sportiva - ha aggiunto Felice Romano -. Sottotraccia è già partita la programmazione, mirata a farci vivere da protagonisti anche la prossima stagione, perché l’ambizione e la voglia di migliorarsi sono state, sono e continueranno a essere il più importante carburante del motore blaugrana».