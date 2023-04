San Marzano, obiettivo «triplete»: blaugrana in finale di Coppa Italia

Una stagione straordinaria che potrebbe diventare storica. Il San Marzano ha conquistato ieri l'accesso alla finale nazionale di Coppa Italia Dilettanti, pareggiando a Campobasso nella gara valida per il ritorno delle semifinali. Forte del successo per 1-0 maturato all'andata, la squadra del presidente Felice Romano ha impattato col punteggio di 1-1 al Nuovo Romagnoli, staccando il pass per l'ultimo atto della manifestazione tricolore.

Obiettivo triplete per i blaugrana, con l'idea di entrare nella storia. In caso di vittoria, infatti, il San Marzano sarebbe la prima squadra campana a conquistare nella stessa stagione la vittoria del campionato di Eccellenza, la Coppa Italia regionale e quella nazionale. Una ciliegina su una già gustosissima torta, fatta di una promozione ottenuta con ben quattro giornate di anticipo in campionato, ma pure di oltre cento gol segnati nel girone B di Eccellenza a fronte delle sole quindici reti al passivo.

Una stagione peraltro infarcita di impegni: dall'esordio in Coppa Italia regionale il 31 agosto a Ercolano fino al giorno della finale nazionale del trofeo tricolore, il conto delle gare giocate toccherà quota cinquanta, una sola delle quali persa il 1° ottobre, nel corso del girone d'andata del campionato.

La cronaca del match di ieri ha visto il vantaggio del Campobasso dopo 30 secondi dal fischio d'inizio della ripresa, firmato dal giovane Fruscella. Una gioia effimera per i molisani, visto il pareggio realizzato da Di Girolamo al 4'.