Eccellenza B, campionato concluso: verdetti e griglie di playoff e playout

Si è conclusa oggi la stagione regolare nel girone B di Eccellenza Campania. La trentaquattresima giornata ha stabilito le griglie della post-season, essendo già stati decretati i verdetti diretti. Con il San Marzano aritmeticamente in Serie D da diverse giornate e il Sant'Agnello retrocesso con anticipo in Promozione, il turno odierno ha visto il Vico Equense retrocedere in una sorte di ecatombe calcistica per la Penisola Sorrentina, vista anche la retrocessione del Massa Lubrense nel girone A.

Le quattro partecipanti ai playoff erano già certe da alcuni turni e restava da stabilire il piazzamento finale, con relativi abbinamenti per le semifinali. Agropoli e Scafatese, a lungo antagoniste della capolista San Marzano, affronteranno in casa nel primo turno playoff rispettivamente il Solofra e l'Audax Cervinara. I conciari rappresentano senza dubbio la sorpresa del girone B di Eccellenza, dopo aver inanellato un cammino straordinario nel girone di ritorno. E reciteranno senza dubbio il ruolo di outsider nella post-season promozione.

Nella zona bassa della classifica il Faiano ha rischiato grosso. I picentini hanno chiuso al sedicesimo posto con ben 10 punti di distacco dalla tredicesima. Secondo la formula iniziale dei playout, un distacco uguale o superiore a 10 punti avrebbe di fatto condannato alla retrocessione diretta la squadra peggio piazzata nella regular season. Tuttavia, a stagione in corso il Comitato Regionale Campania ha rivisto la formula, stabilendo che ci sarebbe stata retrocessione diretta con distacco di 11 punti o superiore.

Dunque, il Faiano si aggrappa alla speranza playout e affronterà in trasferta il Carotenuto Mugnano, che ha concluso al tredicesimo posto per una peggiore classifica avulsa rispetto a Ercolanese e Castel San Giorgio. L'altro spareggio salvezza si disputerà tra il Buccino del tecnico Ferullo e i Lions Montemiletto.