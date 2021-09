F1, diretta GP Monza: clamoroso incidente tra Verstappen e Hamilton, entrambi si ritirano

Il replay mostra come Verstappen finisce sul cordolo della prima variante, perde la linea e va contro la Mercedes di Hamilton

Hamilton rientra in pista mentre arriva Verstappen, le due monoposto affrontano la prima variante assieme, ma si toccano e finiscono fuori pista. Con la Red Bull che finisce sopra la Mercedes Incredibile.

Pit-stop per Hamilton al comando va Leclerc che però ancora si deve fermare

Pit-stop per Norris mentre Ricciardo in rimonta con le gomme fresche supera Sainz

25° giro - Norris va in crisi con le gomme e Hamilton lo supera diventando il leader del Gran Premio

24° giro - Ai box Verstappen per il pit-stop che però perde tempo per un problema alla ruota anteriore destra

23° giro - Pit-stop per Ricciardo che monta ancora gomme medie. Ai box anche Vettel

22° giro - Bottas passa Stroll per l'ottava posizione

Verstappen sbaglia l'approccio alla prima variante e la taglia ed ora si trova a 1"5 dall'impeccabile Ricciardo

20° giro - Leclerc buon quinto ha 3" su Perez. La direzione gara intanto affibbia 5" di penalità a Ocon per la manovra con Vettel

19° giro - Bottas in gran recupero, dopo aver passato Alonso ha nel mirino Stroll

18° giro - Ricciardo ha 1"1 su Verstappen, a 5" Norris, poi Hamilton Leclerc Perez Sainz Stroll Bottas Alonso Latifi Ocon Vettel Russell Kubica Schumacher Mazepin Giovinazzi, penalizzato di 5" per essere rientrato in pista pericolosamente dopo il taglio della Roggia al 1° giro, venendo colpito da Sainz

17° giro - Ricciardo porta il vantaggio su Verstappen a 1"1 mentre Hamilton è staccato di 1" da Norris. Ma ha il vantaggio di avere le gomme dure rispetto a chi monta le medie, ovvero tutti coloro che lo precedono. Quindi potrà ritardare al massimo il cambio gomme

15° giro - Brivido per Vettel che alla Roggia affianca Ocon, ma il francese gli rifila una ruotata

14° giro - Bottas dall'ultima posizione sta rimontando furiosamente ed è 10°

13° giro - Ricciardo continua la sua incredibile corsa, Verstappen è a 7 decimi. Norris tiene dietro Hamilton e sono a 5" dalla vetta

9° giro - Perez attacca Sainz per la sesta posizione e riesce a superare di forza alla Roggia il pilota Ferrari

Arrabbiato Vettel che è stato spinto fuori al 1° giro dal compagno Stroll ed ha perso ben quattro posizioni

7° giro - Ricciardo mantiene il vantaggio su Verstappen, poco dietro Norris e Hamilton. poi le due Ferrari con Leclerc e Sainz rispettivamente a 8 e 11 secondi dal leader

Ricciardo ha 8 decimi di vantaggio su Verstappen, Hamilton dopo il taglio alla Roggia (spinto da Verstappen) si ritrova dietro a Norris, tutto da rifare per lui nonostante una gran partenza

4° giro - Ricciardo tiene la prima posizione su Verstappen poi Norris Hamilton Leclerc Sainz Perez Stroll Alonso Ocon Latifi Vettel Russell Bottas Kubica Schumacher Mazepin Giovinazzi Gasly

Al replay si nota che Giovinazzi ha tagliato la Roggia mentre attaccava Leclerc, e rientrando in pista è stato colpito da Sainz che lo ha scaraventato contro il rail. Il pilota italiano è riuscito a tornare ai box per cambiare il muso danneggiato

Gran partenza di Ricciardo che si mette dietro Verstappen e Hamilton. Alla Roggia Hamilton attacca Verstappen alla Roggia, ma deve tagliarla. Incidente a Giovinazzi alla Roggia che aveva superato Sainz

Intanto la monoposto di Tsunoda sembra non poter partire per un guasto tecnico

Via al giro di ricognizione, Hamilton tenta di scaldare al massimo le gomme. Non sarà facile per lui affrontare la partenza e i primi giri con le Pirelli a mescola dura

Con le gomme dure partono Hamilton Kubica Bottas e Gasly, tutti gli altri sono con le medie

Dai box partiranno le due Alpha Tauri-Honda di Pierre Gasly e Yuki Tsunoda. Se per il francese è una scelta dopo l'incidente nella gara sprint, la monoposto del pilota giapponese è stata portata via dallo schieramento per un problema tecnico

Sembrava in difficoltà venerdì nel tardo pomeriggio, alla conclusione della qualifica. Max Verstappen si era piazzato terzo e la sua Red Bull-Honda soffriva la maggior potenza dei motori Mercedes sui lunghi rettifili monzesi tanto che Valtteri Bottas e Lewis Hamilton avevano monopolizzato la prima fila della gara sprint. Ma proprio la corsa del sabato di 30 minuti, riproposta dalla Federazione dopo il primo esperimento a Silverstone e che determina lo schieramento di partenza del Gran Premio odierno, ha stravolto le gerarchie.

Monza, il pronostico è andato in testacoda: la lepre è Verstappen, Hamilton deve inseguire

Hamilton è è scattato malissimo ed alla fine ha concluso quinto mentre Verstappen ha terminato alle spalle del vincitore Bottas. Ma il finlandese della Mercedes, oggi dovrà partire ultimo in quanto venerdì gli era stato cambiato il motore e quindi la piazzola del poleman sarà occupata da Verstappen. In F1 le cose cambiano sempre molto in fretta... Hamilton si accomoderà in seconda fila, quarta posizione beneficiando della penalità a Bottas altrimenti sarebbe dovuto partire dalla terza fila, mentre tra i due grandi contendenti per il titolo iridato si sono inserite di prepotenza le due McLaren-Mercedes.

Daniel Ricciardo è in prima fila con Verstappen mentre in seconda fila, terza piazza, c'è Lando Norris. E state pur certi che entrambi renderanno le cose difficili ad Hamilton, almeno nei primi giri. Verstappen ha quindi la grande occasione per allungare e per provare a vincere una gara che sulla carta era di Hamilton. Le due Ferrari sono in terza fila, con Charles Leclerc e Carlos Sainz. Un grande Antonio Giovinazzi scatterà dalla settima posizione.