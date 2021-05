36° giro - Hamilton ai box per il pit-stop, gomme dure per lui

Bottas rientra davanti a Verstappen che ha le gomme più calde. L'olandese attacca il finlandese e riesce a passarlo

36° giro - Entra ai box Bottas, anche per lui gomme dure

35° giro - Pit-stop per Verstappen che monta gomme dure

Ocon supera Gasly per l'11esimo posto

33° giro - Hamilton segna sempre giri veloci, Schumacher ai box per il pit-stop e monta Pirelli dure

31° giro - Hamilton +3"5 su Bottas +4"2 Verstappen +13"6 Perez +34"9 Ricciardo + 36"7 Alonso +42"9 Stroll +51"3 Norris +53"6 Sainz +54"9 Leclerc

29° giro - Pit-stop per Russell che rientra in pista con gomme dure

Hamilton segna giri più veloci in continuazione e aumenta il vantaggio su Bottas s 3" mentre Verstappen rimane a 7 decimi dal finlandese.

Stroll è l'unico tra quelli partiti con gomme soft che resiste senza sosta e tiene un ottimo settimo posto

Proseguono senza aver fatto il pit-stop Hamilton Bottas Verstappen Perez Ricciardo Alonso Stroll Russell Schumacher e Mazepin

25° giro - Pit-stop per Leclerc che monta gomme dure e rientra decimo dietro a Sainz

24° giro - Pit-stop per Gasly che riparte con le medie e Latifi che monta le dure

Hamilton ha salutato Bottas ed ha un vantaggio di 2" mentre Verstappen è a 7 decimi dal finlandese. Quarto a 8" è Perez che ha 11" di vantaggio su Leclerc

23° giro - Sainz dopo il pit è 11esimo alle spalle di Norris. Leclerc intanto è quinto grazie ai pit di Sainz e Norris

22° giro - Pit-stop per Norris che monta media, Ocon (dura) Vettel (media) e Giovinazzi (dura)

21° giro - Hamilton si porta a +1"5 su Bottas mentre Sainz e Tsunoda vanno ai box per il cambio gomme e ripartono rispettivamente con le medie e con le dure

19° giro - Gran sorpasso di Hamilton a Bottas all'esterno della curva 1, Verstappen si avvicina al finlandese che sembra avere accusato il colpo

18° giro - Bottas e Hamilton sempre molto vicini, ma anche Verstappen guadagna qualche decimo e si porta a 1"7 dal duo Mercedes

17° giro - Ricciardo passa l'Aston Martin di Vettel ed entra nella top 10 con la McLaren

16° giro - Bottas sta resistendo stoicamente ad Hamilton, Verstappen e a 2"5, Perez ha allungato su Norris che vede avvicinarsi Sainz e Leclerc

14° giro - Perez sorpassa Norris alla curva 1 e si riprende il quarto posto

13° giro - Bottas +0"6 Hamilton +2"0 Verstappen +7"1 Norris +8"2 Perez +10"8 Sainz +12"3 Leclerc + 13"9 Ocon +14"8 Gasly +16"7 Vettel, poi Ricciardo Giovinazzi Alonso Stroll Tsunoda Russell Latifi Schumacher Mazepin

11° giro - Hamilton va a caccia d Bottas, Verstappen non tiene il passo e si trova a 2"1 dal finlandese

10° giro - Hamilton attacca Verstappen e lo supera alla prima curva salendo in seconda posizione

9° giro - Bottas vede Verstappen nella sua ala posteriore e anche Hamilton è vicino alla Red Bull

8° giro - Norris scatenato supera Perez e sale quarto

7° giro - Bottas leader con 0"6 di vantaggio su Verstappen e 1"3 su Hamilton poi Norris Perez Sainz Leclerc che supera Ocon. Nono Gasly poi Vettel Ricciardo che scavalca Giovinazzi. A seguire Alonso Stroll Russell Tsunoda Latifi Schumacher Mazepin

6° giro - Riparte la gara e Verstappen frega Hamilton superandolo con una bella manovra alla prima curva. Anche Sainz si fa sorprendere e viene passato da Perez e Norris

Nessun problema per l'Alfa Romeo di Giovinazzi urtata da Raikkonen. Il pilota italiano tiene la 12esima posizione

2° giro - In regime di safety-car Bottas leader davanti ad Hamilton Verstappen Sainz Perez Norris Ocon Leclerc Gasly Vettel Russell Giovinazzi Ricciardo Alonso Tsunoda Stroll Latifi Schumacher Mazepin

1° giro - Contatto nel rettifilo di arrivo con Raikkonen che perde l'ala anteriore e vari pezzi urtando incomprensibilmente il compagno di squadra in Alfa Romeo, Giovinazzi. Entra la safety-car per ripulire la pista. Kimi si ritira.

Parte bene Bottas che precede Hamilton Verstappen Sainz che sfrutta bene le gomme soft e passa subito Perez, poi Norris Ocon Leclerc Gasly e Vettel in top 10

Pronti per il giro di ricognizione. Con le soft partono Sainz Ocon Norris Gasly Vettel Raikkonen e Stroll, tutti gli altri sono con le Pirelli medie

C'è il sole a Portimao, 20 i gradi aria, meno vento rispetto alla qualifica di ieri

Sono divisi da un punto: 44 Lewis Hamilton, 43 Max Verstappen. Oggi, sul bellissimo circuito di Portimao, scatteranno rispettivamente dalla seconda e terza piazzola e davanti a loro c'è quel Valtteri Bottas che li ha beffati al termine di una qualifica come sempre emozionante conquistando la 17esima pole in carriera. Il finlandese della Mercedes nella classifica generale è soltanto quinto con 16 punti e farà di tutto per rimanere davanti anche in gara per cancellare le delusioni di Sakhir e Imola.

Ma quel che è certo, è che Hamilton e Verstappen non si risparmieranno, con l'inglese della Mercedes intenzionato a mettere la museruola all'olandese della Red Bull-Honda. Quarto incomodo, Sergio Perez con la Red Bull-Honda, il quale deve far capire una volta per tutte a Christian Horner che scegliere lui come compagno di Verstappen non è stato un errore. La Ferrari è ottima quinta con Carlos Sainz e ottava con Charles Leclerc. Lo spagnolo è più un pilota da gara che da qualifica, ma ieri è riuscito a fare un giro straordinario "fregando" il compagno di squadra. Sainz sa sempre leggere al meglio i Gran Premi e cercherà di sfruttare tutte le occasioni che si presenteranno per puntare al podio. Partirà con gomme soft, davanti a lui quattro monoposto con le medie e sulla carta Sainz potrebbe essere velocissimo nei primi giri. Leclerc invece, scatterà con le medie e dovrà stare attento a non consumarle troppo nelle fasi iniziali del Gran Premio. In mezzo alle due Ferrari ci sono Esteban Ocon, sesto con l'Alpine-Renault, e Lando Norris, settimo con la McLaren-Mercedes. Due ossi duri che potranno senza dubbio essere la sorpresa del Gran Premio.