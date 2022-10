Gp di Suzuka, prove libere 3: Verstappen al comando nella casa della Honda

Finalmente non piove a Suzuka e nel terzo turno libero i piloti hanno potuto provare le varie mescole delle gomme slick. Sulla pista di casa, presa d'assalto dal pubblico che ha riempito le tribune, la Honda ha proiettato Max Verstappen e la Red Bull in prima posizione nel terzo turno libero. Soltanto nel finale, l'olandese ha sopravanzato le due Ferrari che avevano comandato la classifica con Carlos Sainz, a lungo primo, e Charles Leclerc. Se i due piloti del team di Maranello erano vicini e separati da pochi millesimi, Verstappen ha "strappato" lasciando a 0"294 millesimi Sainz. Un campanello di allarme per la qualifica.



L'Alpine-Renault anche con la pista asciutta si è messa in evidenza con Fernando Alonso, brillante quarto mentre Esteban Ocon ha concluso nono. Sergio Perez come ormai ci ha abituato, è partito in salita realizzando il quinto tempo a 8 decimi dal compagno di squadra Verstappen. Le due Mercedes, velocissime con la pioggia (prevista per il Gran Premio), con le soft non hanno particolarmente impressionato con George Russell sesto e Lewis Hamilton settimo rispettivamente a 8 e 9 decimi dalla vetta. In top 10 la McLaren-Mercedes di Lando Norris. Proseguirà fino all'ultima gara della stagione il duello con la Alpine per la caccia al quarto posto nel campionato costruttori.





, Yuki Tsunoda, appena 17esimo e Pierre Gasly addirittura ultimo. Il francese, come anticipato ieri, è stato ufficialmente nominato, prima dell'avvio della sessione, pilota Alpine per la prossima stagione mentre il suo sostituto sarà Nyck De Vries. Senza pioggia, Kevin Magnussen non ha potuto fare miracoli e con la Haas-Ferrari è sceso 15esimo dopo il brillante quinto tempo di venerdì. Subito dietro di lui il compagno Mick Schumacher che si è fatto perdonare il brutto errore a primo turno concluso.1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'30"671 - 22 giri2 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'30"965 - 273 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'30"980 - 274 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'31"320 - 205 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'31"514 - 256 - George Russell (Mercedes) - 1'31"530 - 287 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'31"589 - 258 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'31"747 - 279 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'31"750 - 2210 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'31"838 - 2511 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'31"860 - 2812 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'31"946 - 2613 - Valtteri Bottas (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'31"971 - 2414 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'32"222 - 2515 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'32"290 - 2316 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'32"366 - 2417 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'32"377 - 2618 - Guan Yu Zhou (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'32"385 - 2419 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'32"868 - 2620 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'32"881 - 24