10 millesimi. Su un circuito difficile e di 5.807 metri come Suzuka, che esalta la guida dei piloti come solo Spa, cosa sono 10 millesimi? E' presto detto: la differenza tra chi partirà dalla pole e chi scatterà dalla seconda piazzola. Max Verstappen col tempo di 1'29"304 ottenuto nel primo push, ha firmato con la sua Red Bull-Honda la quinta pole stagionale. Nel suo secondo tentativo ha commesso un piccolo errore perdendo un decimo (31"208 contro il precedente 31"116) e così non si è migliorato, ma né Charles Leclerc né Carlos Sainz sono riusciti a batterlo.



Ma... c'è un ma. Verstappen mentre riscaldava le gomme per lanciarsi, ha pericolosamente ostacolato in uscita della veloce curva 15 Lando Norris, abile nello scartare prontamente verso sinistra finendo sull'erba. Ma anche l'inglese ha qualche colpa perché non è nel "gentleman agreement" tra piloti superarsi nel giro di preparazione per lanciarsi. Grande rischio, Verstappen si è poi scusato con l'amico inglese, ma è ora sotto investigazione e potrebbe essere penalizzato. In tal caso, saranno le due Ferrari a partire dalla prima fila.



Leclerc ha concluso secondo con 1'29"314, quei famosi 10 millesimi. Nel suo primo tentativo, il monegasco aveva ottenuto il tempo di 1'29"557. Si è migliorato in tutti e tre i settori nel secondo push, ben 2 decimi nel secondo settore (da 40"351 a 40"166), ma non è bastato per un soffio. Anche Sainz, terzo in 1'29"361, ha compiuto un notevole passo in avanti rispetto al primo push chiuso in 1'29"702. Lo spagnolo ha tirato via 4 decimi nel solo secondo settore, da 40"665 a 40"275.



E' partita aperta tra Red Bull e Ferrari, a Suzuka le due monoposto si equivalgono praticamente ovunque lungo le 18 curve del tracciato. Sergio Perez non è stato incisivo concludendo in 1'29"709 a ben 4 decimi dal compagno Verstappen. Ma in gara, il messicano è sempre più efficace rispetto alla qualifica e sarà senza dubbio una spina nel fianco dei ferraristi. Non si vedono altri contendenti all'orizzonte. Esteban Ocon dopo essere stato sempre battuto da Fernando Alonso in casa Alpine-Renault, nel momento decisivo ha fatto la differenza piazzando la quinta prestazione in 1'30"165 mentre lo spagnolo è settimo in 1'30"322.





piuttosto deludente. Lewis Hamilton è sesto in 1'30"261 a quasi un secondo dalla Red Bull in pole e peggio ha fatto George Russell con 1'30"389, a 1"085. La bella novità nella Q3 è stato l'ingresso di Sebastian Vettel con la Aston Martin-Mercedes. Il quattro volte campione del mondo ha compiuto un piccolo capolavoro al crepuscolo della sua carriera in F1 terminando nono davanti a Lando Norris con la McLaren. Il suo compagno Daniel Ricciardo non è invece entrato in Q3 per un errore alla variante finale e scatterà 11esimo.e davanti un buon Yuki Tsunoda con l'Alpha Tauri-Honda, amatissimo dai suoi connazionali giapponesi. Mick Schumacher si è riscattato bene portando la Haas-Ferrari in Q2, cosa non riuscita a Kevin Magnussen. Fuori dal Q2 le due Williams-Mercedes, Pierre Gasly per noie ai freni e Lance Stroll.1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'29"304 - Q32 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'29"314 - Q33 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'29"361 - Q34 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'29"709 - Q35 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'30"165 - Q36 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'30"261 - Q37 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'30"322 - Q38 - George Russell (Mercedes) - 1'30"389 - Q39 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'30"554 - Q310 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'31"003 - Q311 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'30"659 - Q212 - Valtteri Bottas (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'30"709 - Q213 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'30"808 - Q214 - Guan Yu Zhou (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'30"953 - Q215 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'31"439 - Q216 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'31"311 - Q117 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'31"322 - Q118 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'31"352 - Q119 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'31"419 - Q120 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'31"511 - Q1