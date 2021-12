14° giro - La Mercedes reagisce prontamente al pit-stop di Verstappen e chiama ai box Hamilton per montargli gomme dure. Perez leader davanti ad Hamilton di 11"

Errore di Leclerc che va dritto ad una curva, ma si rifà prontamente e supera Tsunoda

Verstappen rientra quinto e supera subito Norris che ha problemi al cambio.

13° giro - Pit stop per Verstappen che monta gomme dure. Tenterà di andare fino al traguardo

11° giro - Hamilton porta a 5" il vantaggio su Verstappen che comincia a soffrire con le gomme soft

Hamilton aumenta a 2"3 il vantaggio su Verstappen, Perez tiene la terza posizione su Sainz, poi Norris Leclerc Tsunoda Bottas che non riesce a recuperare. Nono Ocon e decimo Ricciardo. Giovinazzi 13esimo

6° giro - Hamilton +2"1 Verstappen poi Perez a 4"9. Quarto è Sainz seguito da Norris Leclerc Tsunoda Bottas Ocon Ricciardo Alonso Gasly Giovinazzi Vettel Stroll Raikkonen Latifi Schumacher Russell

Giusta la decisione, Verstappen come al solito ha esagerato costringendo Hamilton nella via di fuga

La direzione gara comunica che non è necessaria investigazione

Hamilton per ora non sembra voler ridare la posizione a Verstappen, si aspetta l'ordine della direzione gara

Grande partenza di Hamilton, ma sul rettifilo principale Verstappen va all'attacco alla curva 6. L'olandese arriva lungo e c'è contatto. Hamilton taglia la variante e rimane primo

Non è presente in griglia di partenza la Haas di Mazepin, trovato positivo al Covid stamane. Il russo è asintomatico, ma dovrà seguire le regole preposte dalla FIA.

Giro di ricognizione. Verstappen, Norris Perez Sainz Leclerc Ocon Ricciardo e Schumacher partono con gomme soft. Con le medie Hamilton Bottas Tsunoda Stroll Giovinazzi Vettel Latifi Russell Raikkonen. Con le dure Alonso e Gasly

Il momento tanto atteso è arrivato. Tra pochi minuti scatterà l'ultimo Gran Premio della stagione sul circuito Yas Marina di Abu Dhabi, gara che deciderà chi sarà il campione del mondo F1 del 2021. A pari punti, Max Verstappen e Lewis Hamilton , ma l'olandese della Red Bull-Honda, in caso di ritiro per entrambi, avendo più vittorie in carniere si aggiudicherebbe il titolo. Grande tensione dunque, con Verstappen che partirà dalla pole dopo una qualifica esaltante, ma avrà le gomme soft mentre Hamilton, secondo, ha le Pirelli a mescola media. Red Bull e Mercedes avranno quindi strategie diverse e sarà difficilissimo per gli ingegneri delle due squadre capire quale sarà la migliore.

Da Fittipaldi a Lauda, quando il successo è al fotofinish

Sulla carta, Verstappen forte della mescola morbida, avrà il vantaggio di poter spingere forte fin da subito e prendere un vantaggio su Hamilton, ma le sue gomme cederanno in fretta. Se il pilota Mercedes riuscirà a rimanere vicino all'olandese, le cose potrebbero cambiare radicalmente a favore del sette volte campione del mondo. Ma dopo il primo pit-stop, quali gomme monteranno i due rivali: le hard o le soft (ne caso di Hamilton) o le medie (nel caso di Verstappen). Si parte alle ore 17 locali e il buio, quindi una temperatura più fresca, arriverà in fretta e questo dovrebbe permettere di utilizzare più a lungo gli pneumatici. Un vero rebus che aumenta l'emozione di questo splendido mondiale giunto all'atto finale.