GP di Zandvoort, la diretta: caos pioggia, Perez va al comando davanti a Zhou e Gasly

4° giro - Ai box Norris e Hamilton che montano le gomme rain

Perez con le intermedie supera Russell e Norris che hanno ancora le slick e va in testa

Il pit-stop di Leclerc è stato piuttosto lungo in quanto i meccanici non erano pronti con le gomme rain

3° giro - Ai box Verstappen Alonso Sainz e Ocon per montare le intermedie

Verstappen Alonso Norris Russell Albon Sainz Piastri fanno acrobazie con le gomme slick sulla pista bagnata

Ha iniziato a piovere, ai box Leclerc Perez Gasly Zhou Tsunoda Lawson e Magnussen per montare gomme intermedie

Buona partenza di Verstappen davanti a Norris, Alonso alla curva 3 supera in un colpo solo Russell e Albon

Inizia il giro di formazione

A differenza di quanto previsto stamane, potrebbe piovere a breve

Con le gomme medie partono Hamilton e Hulkenberg, tutti gli altri sono con le soft

Magnussen partirà dalla corsia box per avere sostituito alcuni elementi del motore Ferrari della sua Haas

Tsunoda è stato penalizzato di 3 posizioni per avere bloccato Hamilton nel Q2 della qualifica.

Il giapponese partirà 17esimo

Ha vinto le ultime otto corse, in totale ha fatto suoi dieci Gran Premi dei dodici disputati. Gli altri due successi sono andati al suo compagno in Red Bull, Sergio Perez, che sta attraversando da qualche mese un periodo di crisi non indifferente. Max Verstappen non vuole fermarsi, sta dominando il Mondiale F1 grazie al suo talento indiscusso e ad una monoposto che è sempre più imbattibile. A Zandvoort, il suo circuito, quello che lo vide muovere i primi passi con le formule, Verstappen ha la spinta degli oltre centomila suoi fans assiepati sulle tribune e sui terrapieni che circondano l'autodromo in riva al mare del nord. Non pare che pioverà per il Gran Premio e questa è una brutta notizia per i rivali di Max: si sa che con la pioggia le variabili aumentano e tutto può accadere, ma col sole e l'asfalto asciutto, la RB19 non ha rivali. Molto dipenderà dalla partenza: se Verstappen scatterà al meglio, sarà tutto facile (o quasi) per lui, se dovesse perdere posizioni, a vantaggio di Lando Norris che parte in prima fila o di George Russell in seconda fila, si potrebbero vivere momenti divertenti. Anche se poi, il lungo rettifilo di arrivo dovrebbe premiare la Red Bull che quando aziona il DRS guadagna un vantaggio incredibile rispetto alle altre monoposto. La Ferrari? Il podio pare un obiettivo poco credibile con Carlos Sainz che parte sesto e Charles Leclerc che si trova parcheggiato sulla nona piazzola.