GP di Jeddah, libere 2: Alonso leader a 42 anni precede Russell e Verstappen. Bene Leclerc, quarto

Due motori Mercedes davanti a tutti. Fernando Alonso (Aston Martin) e George Russell (Mercedes) hanno occupato le prime due posizioni al termine del secondo turno libero. Quando è stato il momento di montare le gomme soft, il 42enne spagnolo si è portato in testa col tempo di 1'28"827. Più lontano il suo compagno di squadra Lance Stroll, sesto a mezzo secondo dal leader.

Russell, costretto ad alzare il piede destro per aver trovato sulla sua via Yuki Tsunoda che procedeva lentamente, ha poi siglato la seconda prestazione in 1'29"057. In difficoltà Lewis Hamilton, ottavo, il quale ha accusato la mancanza di grip del posteriore della sua W15. Solo Alonso è riuscito a infrangere il muro dell'1'29". Il vincitore del primo Gran Premio stagionale, Max Verstappen con la Red Bull-Honda, è per ora terzo.

Come accaduto a Sakhir, la RB20 non riesce a dominare come vorrebbe la giornata di prove libere, vedremo se poi riuscirà a balzare al comando nel momento clou della qualifica.

Buona prestazione per la Ferrari, quarta con Charles Leclerc in 1'29"180 e a 353 millesimi da Alonso. Tutti abbastanza vicini i primi quattro. Il monegasco ha fatto meglio del compagno Carlos Sainz, non in perfetta forma fisica per via della febbre e della gastroenterite che lo ha colpito ieri. Lo spagnolo è settimo in 1'29"455. Stamane era stato addirittura allertato il terzo pilota Ferrari, il giovane Oliver Bearman, nel caso Sainz non ce la facesse. L'allarme è rientrato e Bearman ha potuto concentrarsi sulla categoria alla quale partecipa, la Formula 2, realizzando una splendida pole.

Sospiro di sollievo nel box Alpine-Renault per il nono posto di Pierre Gasly. Un po' di luce dopo il buio pesto vissuto in Bahrain dal costruttore francese. Decima la McLaren-Mercedes di Oscar Piastri, 12° Lando Norris. Ancora poco ficcante la monoposto del team di Zak Brown.

Non sono mancati momenti di difficoltà su questo tracciato velocissimo, ma che presenta numerosi punti ciechi. Logan Sargeant per ben due volte ha rischiato grosso, prima con Sainz, poi con Hamilton che a sua volta ha dovuto evitare il ferrarista. Sainz a sua volta ha dovuto abortire un giro veloce per colpa di Piastri. A inizio sessione, testacoda di Vallteri Bottas che poi non ha cercato il tempo girando con le Pirelli hard. Qualche difficoltà di troppo per Daniel Ricciardo, penultimo mentre il suo compagno in Racing Bulls, Tsunoda, è 11esimo.

Giovedì 7 marzo 2024, libere 2

1 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'28"827 - 28 giri

2 - George Russell (Mercedes) - 1'29"057 - 24

3 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'29"158 - 27

4 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'29"180 - 25

5 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'29"300 - 27

6 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'29"336 - 27

7 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'29"455 - 26

8 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'29"504 - 22

9 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'29"528 - 29

10 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'29"594 - 27

11 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'29"666 - 28

12 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'29"758 - 23

13 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'29"777 - 27

14 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'29"789 - 28

15 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'29"901 - 27

16 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'29"934 - 27

17 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'29"985 - 24

18 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'30"077 - 26

19 - Daniel Ricciardo (Racing Bulls-Honda) - 1'30"088 - 29

20 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'30"153 - 27