Terza pole stagionale, la seconda consecutiva, per Max Verstappen nel Gran Premio della Stiria. Per la Red Bull è la prima pole sul circuito di proprietà del boss Dietrich Mateschitz e che porta il suo nome, Red Bull Ring. E' stata una qualifica combattuta, ma che ha visto fin da subito il pilota olandese dettare il ritmo. Nella decisiva Q3, Verstappen è stato implacabile, realizzando il miglior crono nel primo tentativo: 1'03"841. La Mercedes ha avuto un Lewis Hamilton non particolarmente redditizio. L'inglese non ha abbassato il proprio crono nel secondo push rimanendo ancorato all'1'04"067 iniziale, siglato al terzo giro del primo tentativo, che gli è valsa la terza posizione finale. Ed è stato battuto dal compagno di squadra Valtteri Bottas che dall'iniziale 1'04"311 ha compiuto un secondo giro veloce di qualità concluso in 1'04"035. Bottas è così risultato secondo, ma per via della penalità rimediata per il mezzo testacoda in pit-lane nel secondo turno libero, partirà dalla terza fila, quinta piazzola. Ne trae vantaggio Hamilton, che scala in prima fila al fianco del "nemico" Verstappen.

A dir poco favolosa la prestazione di Lando Norris, quarto con la McLaren-Mercedes. Il britannico ha realizzato il tempo di 1'04"120, ad appena 53 millesimi da Hamilton. Norris (terzo per la penalità a Bottas) ha preceduto Sergio Perez con la seconda Red Bull-Honda, a 327 millesimi dal compagno Verstappen. Ci si aspettava qualcosa di più dal messicano, che scatterà quarto. Rimanendo in tema di compagni di squadra, malissimo Daniel Ricciardo. Non ha superato il Q2 e in quella frazione ha rimediato mezzo secondo da Norris. Nel GP di Francia e nelle libere di ieri era sembrato che l'australiano avesse preso fiducia nella McLaren, ma la qualifica di oggi ha scavato un nuovo solco tra i due piloti di Zak Brown. Sesta prestazione per il sempre eccellente Pierre Gasly con un'Alpha Tauri-Honda che applaude anche Yuki Tsunoda, questo weekend impeccabile, e ottavo. E' la seconda volta che il team di Faenza si ritrova con le due monoposto in Top 10, la prima si era verificata a Baku. Gasly invece, su otto qualifiche, per sette volte ha centrato la Q3. Una sicurezza. Come Charles Leclerc, che nella sessione decisiva del sabato riesce sempre a fare la differenza e il settimo tempo a Spielberg lo conferma. La Ferrari del monegasco ha rimediato due decimi da Gasly e sei decimi dal poleman. Carlos Sainz, 12esimo, non è riuscito a chiudere un buon giro in Q2 e per la seconda volta quest'anno è rimasto fuori dalla Q3.

Che invece, ha preso con grande spinta Fernando Alonso, nono con la Alpine-Renault mentre Esteban Ocon non ha neppure superato la Q1. Forse è un azzardo dirlo, ma da quando Ocon ha saputo del rinnovo cel contratto per tre anni, si è sempre ritrovato dietro ad Alonso. Troppo presto è arrivata la riconferma per lui? Chiude la Top 10 un buon Lance Stroll con la Aston Martin-Mercedes. Bravo George Russell, 11esimo con la Williams-Mercedes, addirittura davanti alla Ferrari di Sainz. Antonio Giovinazzi non è mai stato vicino per riuscire ad entrare in Q3, come poteva sembrare dopo le libere.

Sabato 26 giugno 2021, qualifica

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'03"841 - Q3

2 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'04"035 - Q3 **

3 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'04"067 - Q3

4 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'04"120 - Q3

5 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'04"168 - Q3

6 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'04"236 - Q3

7 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'04"472 - Q3

8 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'04"514 - Q3

9 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'04"574 - Q3

10 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'04"708 - Q3

11 - George Russell (Williams-Mercedes) - 1'04"671 - Q2

12 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'04"800 - Q2

13 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'04"808 - Q2

14 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'04"875 - Q2

15 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'04"913 - Q2

16 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'05"175 - Q1

17 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'05"217 - Q1

18 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'05"429 - Q1

19 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'06"041 - Q1

20 - Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) - 1'06"192 - Q1

** 3 posizioni di penalità in griglia