Lewis Hamilton e Max Verstappen vanno all'impatto, anche fuori dai circuiti della Formula 1. Dopo l'incidente di ieri tra i due piloti durante il primo giro del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, che ha mandato fuori gioco l'olandese della Red Bull e lo ha spedito in ospedale, favorendo la vittoria del suo diretto avversario, la battaglia continua anche sui social. E il primo a parlare è proprio il ventitreenne di Hasselt, ancora leader nella classifica del mondiale.

Verstappen come sta? In ospedale per una Tac alla testa, impatto a forza di 51G

Hamilton ha compiuto «una manovra pericolosa» ed è stato «irrispettoso e antisportivo nel celebrare la sua vittoria mentre ero in ospedale», ha scritto su Twitter Max Verstappen, senza mandarle a dire. «Sono contento di stare bene, ma sono molto dispiaciuto di essere stato eliminato in questo modo (al primo giro) - ha continuato il pilota -. La penalità inflitta non ci aiuta e non rispecchia la manovra pericolosa che Lewis ha fatto in pista. Assistere a queste celebrazioni mentre un pilota è ancora in ospedale è irrispettoso e antisportivo, ma stiamo andando avanti».

Glad I’m ok. Very disappointed with being taken out like this. The penalty given does not help us and doesn’t do justice to the dangerous move Lewis made on track. Watching the celebrations while still in hospital is disrespectful and unsportsmanlike behavior but we move on pic.twitter.com/iCrgyYWYkm

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) July 18, 2021