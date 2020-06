Moto Gp, annullato il gran premio del Giappone

Fim, Irma e Dorna Sports hanno annunciato, con una nota, la cancellazione del Gp del Giappone di motociclismo. «La pandemia di Covid-19 - si legge - ha obbligato alla cancellazione dell'evento, che si sarebbe svolto fra il 16 e il 18 ottobre nel Twin Ring di Motegi, in calendario dal 1999». «Fim, Irta e Dorna Sports - conclude la nota - non vedono l'ora di tornare in Giappone nel 2021».



«È con grande tristezza che annunciamo la cancellazione del Gp del Giappone sul circuito di Motegi, che è davvero unico. Il che significa che non avremo un Gp giapponese in calendario per la prima volta dal 1986», ha detto Carmelo Ezpeleta, ceo di Dorna Sports. «La famiglia della MotoGp sta lavorando molto duramente per poter ricominciare la stagione agonistica e conservare il maggior numero possibile di eventi, ma soprattutto nel modo più sicuro possibile. Per questo motivo, Fim e Dorna, dopo essersi consultati con Irta e Msma, hanno deciso che, fino a metà novembre, la MotoGp rimarrà in Europa per disputare tutti gli eventi europei della MotoGp in grado di organizzare». «Pertanto, gli eventi all'estero, se possibile, dovrebbero essere programmati dopo la metà di novembre, che sarebbe troppo tardi per inglobare anche il Gp del Giappone», conclude. Ultimo aggiornamento: 12:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA