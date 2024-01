Napoli, la Pizzeria Vincenzo Capuano apre a piazza Trieste e Trento tra tradizione e modernità

Vincenzo Capuano apre nel cuore di Napoli, in piazza Trieste e Trento, la sua diciannovesima pizzeria assieme al socio Massimiliano Pennino. Locale fresco, su due piani, dalla vista spettacolare su Palazzo Reale e la Fontana del Carciofo con uno scorcio sul colonnato di piazza del Plebiscito, led con lo spicchio di pizza e il suo slogan "Vivere di pizza è meraviglioso". In menu pizze contemporanee e le classiche a ruota di carro per unire tradizione e innovazione.

Nonno Enzo e il giovane Vincenzo Capuano, generazioni di pizzaioli a confronto. Dietro di loro una foto di Maradona e Pelè, campioni di sempre. Questa è l’immagine catturata in uno scatto durante la preview riservata a stampa e addetti del settore (presente anche Antimo Caputo, amministratore delegato di Mulino Caputo).

Vincenzo Capuano, campione del mondo di pizza contemporanea nel 2022 (Trofeo Mulino Caputo) aprirà al pubblico il suo locale di 93 posti domenica 21 gennaio con pizze gratis per tutti alle ore 18.00 e la famosa pasta e patate di Nonno Enzo; ai primi 100 avventori, un regalo speciale.

Arredi minimal, sedute nei colori delle altre sue pizzerie, tavoli che riprendono quelli in marmo di una volta, rivestimenti color legno chiaro e a tavola le iconiche forbici per tagliare la pizza contemporanea: perché tradizione e innovazione convivono nello stile del locale e nel menu (tra pizze a ruota di carro di nonno Enzo e contemporanee del giovane Vincenzo). E poi un omaggio all’idolo di sempre di Vincenzo Capuano: immagini di Diego Armando Maradona fanno bella mostra nei due piani del locale.

Prevista vetrina su strada, con tutti gli appetitosi street food napoletani. All’interno c’è il tradizionale “focone” per la pizza fritta.

Accanto a Vincenzo c’è nonno Enzo; grazie al quale, oltre alle pizze contemporanee realizzate esclusivamente con la farina Nuvola di Mulino Caputo, nella nuova pizzeria si potranno degustare 3 pizze a ruota di carro, madre di tutte le pizze. In menù, oltre ai grandi classici, troviamo specialità come la Melanzanella, con crema di pomodorino giallo, melanzane e stracciata; la Federella, con pestato di friarielli e pancetta iberica Bellota e le tre varietà “a ruota di carro”: Margherita, Marinara e Provola, limone e pepe.



Vincenzo Capuano

Piazza Trieste e Trento, 8

Tel: 081.18182050

Cantina: 100 etichette campane e italiane, birre artigianali partenopee

Apertura pizzeria: tutti i giorni ore 12.00/24.00

Apertura street food: ore 11.00/24.00