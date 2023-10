Moto Gp Giappone, vince Martin mentre Bagnaia arriva secondo: gara interrotta al 13esimo giro per pioggia

Jorge Martin su Ducati Pramac ha vinto il Gran Premio del Giappone di MotoGp a Motegi. In seconda posizione il campione del mondo Pecco Bagnaia su Ducati ufficiale. Terzo Marc Marquez con la Honda. La gara è stata fermata al 13mo giro sui 24 previsti a causa della forte pioggia che impediva ai piloti di avere una buona visione in pista. In base al regolamento sono stati assegnati tutti i punti previsti normalmente previsti in quanto i piloti hanno completato più della metà della gara. In classifica piloti Bagnaia è primo con 3 punti di vantaggio su Martin.