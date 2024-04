Moto Gp, Bagnaia vince il Gran Premio di Jerez e vince il duello con Marquez. Bezzecchi terzo, Martin cade

Pecco Bagnaia c'è. Il talentuoso pilota della Ducati vince il Gran Premio di Moto Gp di Jerez (Spagna) vincendo il confronto serrato con Marc Marquez. Un duello incredibile che negli ultimi 5 giri diventa clamorosamente avvicente. Sorpasso e controsorpasso che permettono a Pecco di vincere il secondo Gran Premio della sua stagione.

Bagnaia vince il Gp di Jerez, secondo Marquez, terzo Bezzecchi

Una gara dalle mille emozioni dove Pecco parte a tutto gas prendendosi addirittura la prima posizione nei primi giri.

Poco dopo subisce il sorpasso di Jorge Martin e si tiene incollato allo spagnolo, tenendo a distanza sia Bezzecchi che Marquez.

Tutto cambia quando Martin perde l'anteriore nella staccata e cade, lasciando il via libera a Bagnaia per il primo posto. L'azzurro se lo prende subito e inizia ad accelerare per tenere a distanza Marquez. A 5 giri dalla fine inizia il vero e proprio attacco dello spagnolo; i due si sorpassano a vicenda ma Bagnaia con la sua Ducati riesce a riprendersi subito la prima posizione. Nonostante i continui attacchi di Marquez negli ultimi 4 giri, l'azzurro è riuscito a respingerli tutti, anche quando lo spagnolo ha sfiorato la ruota della sua Ducati. Una resistenza che ha portato Bagnaia a un trionfo meritato. Si tratta della 20esima vittoria in top class per Pecco; eguagliato Freddie Spencer al 15° posto di tutti i tempi. Soddisfazione anche per un altro italiano, Marco Bezzecchi che sale sul podio (3° posizione).

Il Gp di Jarez

1° Bagnaia

2° M. Marquez

3° Bezzecchi

4° A. Marquez

5° Bastianini

6° Binder

7° Di Giannantonio

8° Oliveira

9° Vinales

10° Acosta

La nuova classifica del motomondiale

La vittoria in Spagna permette a Pecco Bagnaia di accorciare sulla testa del Mondiale e portarsi in seconda posizione a soli 17 punti da Jorge Martin, complice la sua caduta durante il Gp di Jerez.

Jorge Martin 92 punti

Pecc Bagnaia 75 punti

Enea Bastianini 70 punti

Pedro Acosta 69 punti

Maverick Vinales 63 punti

Marc Marquez 60 punti

Brand Binder 59 punti

Aleix Espargarò 39 punti

Marco Bezzecchi 36 punti

Fabio Di Giannantonio 34 punti

Alex Marquez 27 punti

Fabio Quartararo 25 punti

Miguel Oliveira 23 punti

Jack Miller 22 punti

Raul Fernandez 12 punti

Joan Mir 12 punti

Augusto Fernandez 10 punti

Dani Pedrosa 7 punti

Alex Rins 6 punti

Franco Morbidelli 6 punti

Johann Zarco 5 punti

Takaaki Nakagami 4 punti

Luca Marini 0 punti