«Avete emozionato gli italiani. Vi sono momenti in cui lo sport assume significati più ampi. Il nostro Paese è in ripresa, si è sentito rappresentato, si è sentito coinvolto da voi». Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale gli atleti olimpici e paralimpici nella cerimonia della restituzione della bandiera olimpica.. «Questa è stata una grande estate per lo sport», ha aggiunto Mattarella.

«Grazie a tutti voi per avere reso onore alla bandiera nelle Olimpiadi e Paralimpiadi - sottolinea il presidente della Repubblica - Bravissimi, 109 medaglie, mai così tante. Concludo sottolineando che voi siete stati squadra, avete dimostrato amicizia e integrazione tra di voi, e avete sollecitato attenzione allo sport e a praticare lo sport».

Malagò: il merito è tutto degli atleti

«Il merito di un'Olimpiade da record, nei numeri e nei risultati, è tutto loro»: così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha reso omaggio agli azzurri medagliati a Tokyo 2020 parlando al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia di riconsegna del tricolore al Quirinale. «Non c'è mai stata per l'Italia nella storia un'Olimpiade con 40 medaglie - ha aggiunto -, mai tutte le Regioni hanno avuto almeno un rappresentante, mai un'Italia con 46 atleti in tutti e cinque i continenti, a dimostrazione di una squadra multietnica e perfettamente integrata».

«Il 23 giugno - ha detto Malagò - quando venimmo qui alla Casa degli italiani, alla fine parlai non solo delle possibilità ma anche della volontà di questi meravigliosi ragazzi e ragazze, della squadra, di tornare a rivedere le stelle. Ma ricordo anche bene le parole conclusive del suo discorso, quando parlò dell'onore di indossare la maglia azzurra, e ancor più di servire la bandiera e regalare agli italiani un momento di felicità e orgoglio». Gli atleti azzurri, ha aggiunto Malagò, «hanno sentito sulla loro pelle e nel loro cuore un impegno aggiuntivo, perchè lo sport non è mai fine a se stesso, e mai come in questo momento è vero: gareggiavamo per tutti gli italiani. È stata una splendida estate, cominciata con l'Europeo di calcio, quest'estate cerchiamo di non farla finire mai». In un'Olimpiade in cui si è gareggiato «senza pubblico», ha infine ricordato Malagò, «è successo qualcosa di inaspettato e meraviglioso: prima durante e dopo, atleti di altre discipline venivano a tifare i loro compagni azzurri. Avevamo messo una bandiera tricolore in ogni zainetto, ma non avevamo dato alcuna indicazione; eppure tutti gli atleti, sul podio, non vedevano l'ora di sventolare il tricolore. La missione di rendere felice e orgoglioso un popolo intero è perfettamente riuscita, ora siamo già proiettati su Parigi e Pechino».