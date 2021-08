Dopo la sbornia del doppio oro storico di Tamberi-Jacobs, le Olimpiadi di Tokyo per l'Italia hanno un sapore diverso. Magico, verrebbe da dire. Per questo ogni giornata di Giochi nasconde la possibilità di scrivere una pagina di sport, ognuno nella propria specialità. La settimana di chiusura riparte ancora con l'atletica, con la finale del lungo maschile con Randazzo, ma gli occhi oggi sono tutti per Vanessa Ferrari che dalle 10.57 italiane proverà a prendere una medaglia nella finale di corpo libero. Negli sport di squadra in acqua il Settebello contro l'Ungheria, l'Italvolley femminile contro gli Usa. Alle 10 invece la coppia Nicolai-Lupo negli ottavi con la Russia.

Una domenica esaltante, ma ci aspetta un lunedì tutto da seguire! Si apre la settimana conclusiva delle Olimpiadi di #Tokyo2020. 🏅🏅🥉#ItaliaTeam pic.twitter.com/laQYejhNfy — CONI (@Coninews) August 1, 2021

Olimpiadi, le gare di oggi in diretta

Ore 6.10 ITALIA-USA, SI VA AL TIE BREAK

Italia-Usa finisce al tie break: le statunitensi hanno vinto nettamente 25-16 il quarto set.

Ore 5.50 CANOA SPRINT, BURGO IN SEMIFINALE

Samuele Burgo rimonta e chiude secondo il quarto di finale K1 1000 metri di canoa sprint: con questo risultato (passavano i primi due) si qualifica per le semifinali di domani.

Ore 5.43 PALLAVOLO, L'ITALIA VINCE IL TERZO SET

Combattutissimo il terzo set di Italia-Usa di pallavolo e alla fine ad aggiudicarselo sono le azzurre 27-25, dopo esser state in svantaggio quasi l'intero set.

Ore 5.35 TIRO A SEGNO, ELIMINATI CHELLI E MAZZETTI

Non si qualificano per la finale a sei gli azzurri Chelli (14°) e Mazzetti (16°) nelle qualificazioni del tiro a segno, pistola 25 metri.

Ore 5.00 LE AZZURRE CROLLANO NEL SECONDO SET, GLI USA PAREGGIANO

Tantissimi errori nel secondo set dell'Italvolley femminile, che perde 25-16. Ora siamo sull'1-1, ma le azzurre devono ritrovare la vena del primo set.

Ore 4.40 PALLAVOLO DONNE, ITALIA AVANTI 1-0 CON GLI USA

Vincere per garantirsi un quarto di finale più agevole. È l'obiettivo dell'Italvolley femminile che stamattina sfida gli Usa. E le azzurre vanno avanti: 25-21 il primo set.

Ore 4.35 RANDAZZO CHIUDE OTTAVO LA FINALE

Ottavo posto in finale di salto in lungo per Randazzo, visibilmente deluso dopo l'ultimo nullo. «Avrei voluto giocarmela, non sono riuscito a fare la gara che volevo - ha detto a Rai Sport -. Ho fatto il salto per entrare tra i primi otto, poi è mancata la spinta in più».

Ore 4.10 KADDARI E HOOPER IN SEMIFINALE DEI 200

Grazie al terzo tempo nella sua batteria (e al fotofinish con la giamaicana Jackson), Dalila Kaddari si è qualificata alle semifinali dei 200 metri. Con lei ci sarà anche Gloria Hooper, ripescata.

Ore 4.00 SETTEBELLO, 5-5 CONTRO L'UNGHERIA. ORA I QUARTI

Il Settebello di Sandro Campagna recupera e alla fine rimonta 5-5 contro l'Ungheria, sfiorando anche la vittoria nei secondi finale. Chiude seconda nel girone: ora probabilmente Serbia, Montenegro ai quarti.

Ore 3.45 RANDAZZO SALTA 7,99 ED È SESTO

Al secondo tentativo Randazzo salta 7.99 e al momento è sesto.

Ore 3.40 CANOA SPRINT, SAMUELE BURGO AI QUARTI

Samuele Burgo chiude terzo la sua batteria K1 dei 1000 metri di canoa sprint. Niente semifinale diretta ma accesso ai quarti.

Ore 3.35 HOOPER QUARTA IN BATTERIA NEI 200

L'azzurra Gloria Hooper chiude al quarto posto la sua batteria dei 200 metri: per lei anche primato stagionale in 23'16''

Ore 3.30 PALLANUOTO, ITALIA SOTTO CON L'UNGHERIA A META' PARTITA

Il Settebello è sotto 4-2 alla fine del secondo periodo contro l'Ungheria. Gli azzurri sono comunque già qualificati alla fase successiva.

Ore 3.25 SALTO IN LUGO, PRIMO SALTO NULLO PER RANDAZZO

È nullo (per 4,5 centimetri) il primo salto di Filippo Randazzo nella finale di salto in lungo.

Ore 3.00 ATLETICA: SABBATINI IN SEMIFINALE DEI 1500

Gaia Sabbatini in semifinale dei 1500 grazie al quarto tempo nella sua batteria.

Ore 2.45 ATLETICA, DEL BUONO ELIMINATA NEI 1500

Federica Del Buono chiude undicesima la batteria dei 1500 ma centra il suo primato stagionale. Azzurra eliminata perché alle semifinali passano le prime sei e i migliori sei tempi di ripescaggio.

Ore 2.40 CANOA SPRINT: GENZO IN SEMIFINALE

Francesca Genzo si qualifica subito per le semifinali, con il secondo tempo in batteria (dietro la danese Jorgensen), nella canoa sprint K1 200 metri.

Ore 2.00 TAMBERI, NOTTE INSONNE

Sono le 23 in Italia, le 6 del mattino a Tokyo, ma a dormire Gimbo Tamberi non ci riesce proprio: «Sono le 6 di mattina e ho paura di andare a dormire - ha scritto su Instagram - Non voglio svegliarmi da questo sogno che sembra cosi tanto realtà!»

Il programma e gli italiani in gara

Ore 1:30 – TIRO A SEGNO maschile 25 metri pistola (qualificazioni): RICCARDO MAZZETTI, TOMMASO CHELLI

Ore 2:30 – CANOA SPRINT femminile k1 200 metri (batterie): FRANCESCA GENZO

Ore 2:35 – ATLETICA femminile 1500 metri (batterie): FEDERICA DEL BUONO, GAIA SABBATINI

Ore 3:00 – PALLANUOTO maschile Ungheria-ITALIA

Ore 3:20 – ATLETICA maschile salto in lungo (finale): FILIPPO RANDAZZO

Ore 3:21 – CANOA SPRINT maschile K1 1000 metri (batterie): SAMUELE BURGO

Ore 3:30 – ATLETICA femminile 200 metri (batterie): GLORIA HOOPER, DALIA KADDARI

Ore 4:05 – VOLLEY femminile Usa-ITALIA

Ore 4:30 – TIRO A SEGNO maschile carabina 50 metri 3 posizioni (qualificazioni): LORENZO BACCI, MARCO DE NICOLO

Ore 4:45 – CANOA SPRINT femminile K1 200 metri (quarti di finale): FRANCESCA GENZO

Ore 5:00 – VELA femminile 470 (regate): ELENA BERTA, BIANCA CARUSO

Ore 5:22 – CANOA SPRINT maschile K1 1000 metri (quarti di finale): SAMUELE BURGO se supera le batteria

Ore 7:30 – TIRO A SEGNO maschile pistola 25 metri (FINALE): RICCARDO MAZZETTI e TOMMASO CHELLI se passano le qualificazioni

Ore 8:00 – TUFFI maschile 3 metri trampolino (eliminatorie): LORENZO MARSAGLIA

Ore 8:30 – CICLISMO SU PISTA femminile inseguimento a squadre (qualificazioni e batterie): ITALIA

Ore 9:50 – TIRO A SEGNO maschile carabina 50 metri 3 posizioni (finale): LORENZO BACCI e MARCO DE NICOLO

Ore 10:00 – EQUITAZIONE salto ad ostacoli individuale (qualificazioni): EMANUELE GAUDIANO

Ore 10:00 – EQUITAZIONE salto ad ostacoli a squadre (finale): SUSANNA BORDONE, STEFANO BRECCIAROLI, VITTORIA PANIZZON, ARIANNA SCHIVO

Ore 10:00 – BEACH VOLLEY maschile (ottavi di finale): PAOLO NICOLAI-DANIELE LUPI

Ore 10:02 – CICLISMO SU PISTA maschile inseguimento a squadre (qualificazioni): ITALIA

Ore 10:45 – GINNASTICA ARTISTICA femminile (corpo libero): VANESSA FERRARI

Ore 11:06 – CICLISMO SU PISTA femminile inseguimento a squadre (finale BRONZO): EVENTUALE ITALIA

Ore 11:09 – CICLISMO SU PISTA femminile inseguimento a squadre (finale oro): EVENTUALE ITALIA

Ore 12:20 – ATLETICA femminile salto con l’asta (qualificazioni): ROBERTA BRUNI, ELISA MOLINAROLO

Ore 12:25 – ATLETICA femminile 200 metri (semifinali): EVENTUALI GLORIA HOOPER, DALIA DAKKARI

Ore 12:30 – NUOTO sincronizzato duetto libero (preliminari): ITALIA

Ore 13:00 – ATLETICA femminile lancio del disco (finale): DAISY OSAKUE

Ore 13:05 – ATLETICA maschile 400 metri (semifinali): DAVIDE RE

Ore 13:35 – ATLETICA femminile 400 metri ostacoli (semifinali): LINDA OLIVIERI, YADISLEIDIS PEDROSO

Ore 13:45 – EQUITAZIONE salto con ostacoli individuale (finale): EVENTUALE EMANUELE GAUDIANO

Ore 14:15 – ATLETICA maschile 3000 metri siepi (finale): AHMED ABDELWAHED, ALA ZOGHLAMI

Ore 14:40 – ATLETICA femminile 5000 metri (finale): NADIA BATTOCLETTI