365 giorni per tornare a vivere il sogno olimpico, e per l'Italia scatta la corsa per nuove medaglie. A un anno dall'inizio dei Giochi di Tokyo 2020 e alla vigilia di quella che, se non ci fosse stata la pandemia, sarebbe stata la cerimonia di apertura dell'Olimpiade giapponese, l'Italia Team fa squadra e, con un nuovo video, si lancia in questa sfida soltanto rimandata ma viva nel desiderio degli atleti azzurri. «Torniamo a sognare. Per l'Italia. Per lo sport» dicono i campioni della squadra olimpica italiana, mentre scorrono le immagini dei loro allenamenti quotidiani, delle sfide vinte e di quelle raccolte in questo anno segnato dal coronavirus, proiettandosi verso quelle da vivere il prossimo anno in Giappone. «Non ho mai smesso di credere, non ho mai pensato fosse finita, non smetterò di correre, ho trattenuto il respiro aspettando il mio momento. Adesso ripartiamo ancora più determinati, la gloria è a un soffio di vento, difenderemo con più grinta, combatteremo con più forza, ci tufferemo ancora più coordinati, fino a quel giorno. Tokyo, 23 luglio 2021». A prestare il volto al nuovo video dell'Italia Team sono stati azzurri come Frank Chamizo, Gianmarco Tamberi, Mauro Nespoli, Filippo Tortu, Gregorio Paltrinieri, Giuseppe Vicino, Federica Pellegrini, Paola Egonu, Ivan Zaytsev, Alessia Maurelli e le Farfalle della ginnastica e, tra i tanti, gli azzurri della vela, della scherma, del ciclismo, del nuoto, dei tuffi, del beach volley e della pallavolo. Un messaggio corale della squadra olimpica italiana, a 365 giorni dal sogno a cinque cerchi. Con un obiettivo: far sventolare in alto il tricolore.

